Cantabria estará mañana, a partir de las 21:00 horas, en alerta naranja por nevadas en la franja central y Valle de Villaverde

Santander- 04.01.2026

El Centro de Atención de Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria recomienda extremar la prudencia ya que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado el aviso naranja por nieve en la franja central de la Comunidad Autónoma y en el Valle de Villaverde, donde se espera una acumulación de nieve en 24 horas de 5 centímetros en torno a los 700-800 metros de altura para mañana, lunes, 5 diciembre, a partir de las 21:00 horas, pudiendo descender la cota hasta los 400 metros en la mañana del Día de Reyes, martes, 6 de diciembre.

Además, Liébana y la Cantabria del Ebro estarán en alerta amarilla por nevadas y en ambas zonas del territorio se podrían alcanzar espesores de 5 centímetros en 24 horas en torno a los a los 700-800 metros de altura. En el caso de la Cantabria del Ebro, las temperaturas podrían alcanzar los 6 grados bajo cero.

Ante la previsión de nieve se hace necesario evitar la utilización del coche si no es imprescindible en las zonas afectadas; solicitar información del estado de las carreteras y la situación meteorológica; en caso de ser imprescindible la utilización del vehículo, revisar neumáticos, anticongelante y frenos, y llevar cadenas, móvil cargado, el depósito lleno y ropa de abrigo. Se insta también a prestar especial atención a las placas de hielo que se puedan formar en la calzada, especialmente al amanecer y al anochecer, y en zonas sombrías.

En el caso de quedarse atrapado en el coche, el Centro de Atención de Emergencias 112 recomienda permanecer dentro del vehículo con la calefacción puesta y renovando el aire cada cierto tiempo. Es muy importante evitar quedarse dormido y comprobar que la salida del tubo de escape está libre, para evitar que el humo penetre en el habitáculo.

Del mismo modo, se pide no salir a la montaña. En el caso de que sea indispensable, se insta a mantenerse continuamente informado de la situación meteorológica y de los riesgos de aludes; conocer de los refugios cercanos; llevar el móvil cargado o sistemas de comunicación alternativos; respetar las indicaciones, señalizaciones y prohibiciones, y extremar las precauciones.

Además, hay que tener especial cuidado con chimeneas y aparatos generadores de calor, manteniéndolos en buen estado, alejándolos de textiles y apagándolos siempre que se vaya a salir de casa o por las noches. Es necesario también adecuar la ropa y el calzado a la temperatura y condiciones del exterior, y prestar una especial atención a niños, ancianos y personas con patologías.

Ante cualquier incidencia se debe de llamar lo antes posible al Centro de Atención de Emergencias 112 para procurar una rápida intervención. Además, a quienes tienen cuenta en redes sociales, se les anima a seguir los perfiles oficiales de entidades que facilitan información sobre emergencias, estado de las carreteras o meteorología.