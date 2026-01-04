¿Morirá alguien en 2026 por los bloqueos masivos del fútbol a miles de webs legítimas?

Recién estrenado el año 2026 los bloqueos del fútbol se siguen cargando miles de webs legítimas con cada partido, arrasando incluso recursos sanitarios como la web de Salud Pública del Ayuntamiento de Madrid www.madridsalud.es

En la imagen la monitorización de OONI PROBE, especializada en vigilar la censura en países como China, Venezuela, Corea del Norte y, gracias a los bloqueos masivos del fútbol, también España, con los cortes intencionados a Madrid Salud www.madridsalud.es

Con el inicio del nuevo año 2026, nada ha mejorado en la Democracia española porque se sigue permitiendo a una empresa privada como LALIGA ejecutar cortes masivos e indiscriminados de webs legítimas en virtud de una aplicación «torticera» de una Sentencia que impide afectar «a terceros».

Al juez César Amabilio Suárez Vázquez quizá le parecerá totalmente normal que los partidos de fútbol puedan arrasar con la web de Salud Pública del Ayuntamiento de Madrid www.madridsalud.es pero, para cualquier persona con sentido común, esto es muy cuestionable como mínimo. Porque la web de Madrid Salud, entre muchas otras miles de páginas legítimas bloqueadas con cada partido de fútbol, manejan algo tan sensible como recursos sanitarios.

Hace ya algunos meses el CEO de CloudFlare Matthew Prince lo advirtió y expresó su deseo de que nadie sufriera ningún daño en España por estos cortes.

Pero el problema de fondo es que, al bloquear de forma masiva e indiscriminada rangos enteros de direcciones de Internet Protocol (IP) nadie puede prever, a ciencia cierta, cuántos recursos sanitarios o aparatos de control de enfermedades o de diagnosis, dependen de recursos legítimos que dejan de funcionar por culpa de los bloqueos del fútbol.

https://explorer.ooni.org/domain/madridsalud.es?since=2025-12-05&until=2026-01-05