  • 5 de enero de 2026
  1. Home
  2. Mundo digital
  3. ¿Morirá alguien en…

En la imagen la monitorización de OONI PROBE, especializada en vigilar la censura en países como China, Venezuela, Corea del Norte y, gracias a los bloqueos masivos del fútbol, también España, con los cortes intencionados a Madrid Salud www.madridsalud.es

¿Morirá alguien en 2026 por los bloqueos masivos del fútbol a miles de webs legítimas?

.

Recién estrenado el año 2026 los bloqueos del fútbol se siguen cargando miles de webs legítimas con cada partido, arrasando incluso recursos sanitarios como la web de Salud Pública del Ayuntamiento de Madrid www.madridsalud.es

En la imagen la monitorización de OONI PROBE, especializada en vigilar la censura en países como China, Venezuela, Corea del Norte y, gracias a los bloqueos masivos del fútbol, también España, con los cortes intencionados a Madrid Salud www.madridsalud.es
En la imagen la monitorización de OONI PROBE, especializada en vigilar la censura en países como China, Venezuela, Corea del Norte y, gracias a los bloqueos masivos del fútbol, también España, con los cortes intencionados a Madrid Salud www.madridsalud.es

Con el inicio del nuevo año 2026, nada ha mejorado en la Democracia española porque se sigue permitiendo a una empresa privada como LALIGA ejecutar cortes masivos e indiscriminados de webs legítimas en virtud de una aplicación «torticera» de una Sentencia que impide afectar «a terceros».

Al juez César Amabilio Suárez Vázquez quizá le parecerá totalmente normal que los partidos de fútbol puedan arrasar con la web de Salud Pública del Ayuntamiento de Madrid www.madridsalud.es pero, para cualquier persona con sentido común, esto es muy cuestionable como mínimo. Porque la web de Madrid Salud, entre muchas otras miles de páginas legítimas bloqueadas con cada partido de fútbol, manejan algo tan sensible como recursos sanitarios.

Hace ya algunos meses el CEO de CloudFlare Matthew Prince lo advirtió y expresó su deseo de que nadie sufriera ningún daño en España por estos cortes.

Pero el problema de fondo es que, al bloquear de forma masiva e indiscriminada rangos enteros de direcciones de Internet Protocol (IP) nadie puede prever, a ciencia cierta, cuántos recursos sanitarios o aparatos de control de enfermedades o de diagnosis, dependen de recursos legítimos que dejan de funcionar por culpa de los bloqueos del fútbol.

https://explorer.ooni.org/domain/madridsalud.es?since=2025-12-05&until=2026-01-05

CANTABRIA DIARIO
Últimas entradas de CANTABRIA DIARIO (ver todo)
.

También te puede interesar...

CANTABRIA RADIO vuelve a estar "ilegalmente" bloqueada por las operadoras a instancias de LALIGAIU vuelve a llevar al Congreso los bloqueos masivos de webs impulsados por LALIGA
Tags:

CANTABRIA DIARIO

https://www.cantabriadiario.com

© 2009- 2025 CANTABRIA DIARIO. Todos los derechos reservados. CONTACTO Twitter.com/cantabriadiario Facebook.com/cantabriadiario Notas de prensa y convocatorias: noticias@cantabriadiario.com Publicidad: publicidad@estorrelavega.com Lunes a viernes (de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas) Teléfono: 686447266 POLÍTICA DE PUBLICIDAD Este periódico rechaza anuncios de contactos y/o servicios relacionados con la prostitución o explotación sexual; productos o servicios relacionados con las ciencias ocultas y pseudociencias; servicios o productos “milagro”; productos y servicios sanitarios no verificados por las autoridades sanitarias y esquemas de venta multinivel y/o piramidales. Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento expreso para la aceptación de las mencionadas cookies. Para más información, pinche en AVISO LEGAL/QUIÉNES SOMOS (C) CANTABRIA DIARIO ES UNA MARCA REGISTRADA -- AVISO LEGAL -- Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación periódica, por cualquier medio o procedimiento, sin tener la autorización previa, expresa y por escrito del editor, incluyendo el uso directa o indirectamente comercial en forma de reseñas, resúmenes, o extractos de prensa, a lo que se manifiesta oposición expresa. Copyright © 2009-2025 CantabriaDiario.com Cantabria Diario es una marca registrada - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - - PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN SIN PERMISO PREVIO - Reglamento General de Protección de Datos / Política de Privacidad

.