UGT destaca que el empleo cántabro crece menos que en España en cantidad y en calidad

El secretario general de UGT en Cantabria, Mariano Carmona, aseguró hoy que las estadísticas de empleo del pasado mes de diciembre y del cierre del año 2025 reafirman “en Cantabria el empleo crece pero menos que en España tanto en cantidad como en calidad”.

“Después de un mes de diciembre donde el paro disminuyó ligeramente, principalmente en mujeres de menos de 25 años y en los servicios, Cantabria cierra el año con 1.500 personas desempleadas menos que en 2024 y la menor cifra de paro desde 2007 pero gracias a un empleo muy temporal y mucho más precario que en el resto del país”, subrayó Carmona.

Carmona también matizó que “pese a que todavía más de una cuarta parte de las personas desempleadas en Cantabria no perciben ninguna prestación (7.300 personas en noviembre), la tasa de cobertura por desempleo supera por primera vez el 80% gracias a la mejora del subsidio por desempleo que se acordó en el Diálogo Social”.

En referencia a la contratación, el sindicalista recalcó que “en diciembre descendió más de un 12% la contratación indefinida y Cantabria registró el mayor incremento mensual de la temporal en todo el país con más de un 18%”, tras recordar que “desde que entró en vigor la actual reforma laboral en 2022 y creció la contratación indefinida a máximos históricos, Cantabria no ha dejado de estar a la cola de España”

En este sentido, el responsable autonómico de UGT destacó que “lo venimos diciendo durante todo el año, Cantabria es una de las pocas autonomías española que no logra alcanzar un mínimo de un 30% de contratación indefinida y 2025 no ha sido una excepción porque ha sido la tercera con menor tasa de ellos, un 27,42%, y casi 14 puntos menos que la media nacional”.

“El empleo crece menos en calidad y también en cantidad porque aunque durante 2025 volvieron a aumentar las afiliaciones a la Seguridad Social, 3.300 y un 1,4% más que en 2024 y se superan por primera vez en estas fechas las 235.000, en Cantabria aumentan la mitad que en España y es la cuarta autonomía con menor incremento de ellas después de Extremadura, País Vasco y La Rioja”, precisó Carmona.

Por un cambio del modelo productivo

Para el secretario general de UGT, “Cantabria tiene un modelo productivo tradicionalmente estacional y muy dependiente de los servicios que no permite un crecimiento del empleo en la misma cantidad y calidad que en el resto del país”.

“Es indispensable cambiar y mejorar nuestro modelo productivo, con un crecimiento más equilibrado entre sus distintos sectores económicos y una mayor apuesta por el sector primario y el industrial y sacar el máximo valor añadido de los mismos”, comentó Mariano Carmona.