  • 18 de agosto de 2025
Cantabria lanza ayudas para la obtención del carnet de conducir para jóvenes de 16 a 30 años

La convocatoria que publica hoy el BOC recoge una subvención máxima de 200 euros y un plazo de presentación de solicitudes de 20 días hábiles

Santander- 18.08.2025

La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad ha convocado las ayudas a la obtención de licencias o permisos de conducir para jóvenes de 16 a 30 años, empadronados en Cantabria y que haya obtenido el carnet en una autoescuela de Cantabria entre el 1 de agosto de 2024 y el 31 de julio de 2025.

Tal y como se recoge en la resolución que publica hoy el Boletín Oficial de Cantabria (https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=423712), será subvencionable el coste económico satisfecho por la obtención del carnet de conducir hasta un máximo de 200 euros por beneficiario, abarcando los permisos y licencias A2, A, B B+E, C1, C1 +E, C+E, D1, D1+E, D, D+E y LCM.

La consejera, Begoña Gómez del Río, ha destacado que esta convocatoria, que cuenta con un presupuesto de casi 220.000 euros, representa “una demostración de apoyo al desarrollo integral de la juventud de Cantabria a través de la mejora de su potencial empleabilidad, ampliando el abanico de posibilidades para su movilidad”.

También ha señalado el compromiso del Gobierno de Cantabria con los jóvenes a través de esta línea de subvenciones, “que ha experimentado un crecimiento del 88% en su presupuesto a lo largo de esta legislatura”.

En este sentido, ha indicado que este incremento presupuestario va a permitir duplicar este año el número de potenciales beneficiarios en relación a 2023.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles desde el día siguiente a la publicación en el BOC.

