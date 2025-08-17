El gobierno de Cantabria pide que cesen los bulos: «No hay llamamiento a voluntarios» en la comarca de Liébana

Isabel Urrutia ruega a los ciudadanos que cesen ese tipo de informaciones que lo único que pueden hacer es ‘poner en peligro su integridad física, la de quienes están atacando el fuego y entorpecer las labores de extinción‘

En la imagen de archivo, incendios en Cantabria (C) Foto: David Laguillo

Santander- 17.08.2025

La consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, ante las falsas informaciones que se están transmitiendo por las redes sociales sobre la situación de los incendios forestales en la comarca de Liébana, ruega a los ciudadanos que no acudan a ningún punto de la comarca.

“No hay llamamiento a voluntarios” y, en estos momentos, ruega que no se hagan eco de esas informaciones que lo único que pueden hacer es ‘poner en peligro su integridad física y entorpecer el trabajo de los efectivos actualmente están trabajando intensamente en las labores de extinción’, se afirma desde el gobierno cántabro.

Se pide que se sigan las indicaciones y peticiones que realicen las autoridades. En este momento no hay llamamiento a voluntarios.