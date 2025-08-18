El PSOE pide un estudio para valorar la internalización del transporte sanitario tras los continuos fiascos con las empresas privadas

Marcos Agudo: “Estamos asistiendo al peor verano que se recuerda respecto a la atención primaria en la historia de nuestra comunidad autónoma y el transporte sanitario pasa por una situación terrible”

Mario Iglesias y Marcos Agudo – Foto: PSOE

Santander, 18 de agosto de 2025

El PSOE de Cantabria ha anunciado hoy que volverá a presentar iniciativas parlamentarias para que se lleve a cabo un estudio económico y se valore de nuevo la internalización del trasporte sanitario.

Así lo han anunciado esta mañana el secretario de Política Autonómica de la Comisión Ejecutiva Autonómica y portavoz parlamentario, Mario Iglesias, y el secretario de Salud, Marcos Agudo, que han asegurado que “estamos asistiendo al peor verano que se recuerda respecto a la atención primaria en la historia de nuestra comunidad autónoma y el transporte sanitario pasa por una situación terrible”.

“Un servicio fundamental el del transporte sanitario”, a juicio de Iglesias, en una comunidad, “como la nuestra, con una dispersión territorial de los núcleos urbanos sobre todo en zonas rurales”.

Iglesias ha remarcado que el Gobierno de Partido Popular es incapaz de gestionar o solucionar la crisis en la que se encuentra el transporte sanitario en Cantabria. Por ello, ha subrayado, “abogamos por la internalización del servicio mediante la creación de una agencia de transporte sanitario, ya que la mejor forma de garantizar un buen servicio público es con gestión pública”.

“Creemos que, al tratarse de un servicio tan primordial, para garantizar el acceso, en condiciones de igualdad para todos y todas, y al estar incorporado a la cartera básica, este servicio debe asumirse por el Servicio Cántabro de Salud”, ha aseverado Iglesias.

Para ello, el portavoz parlamentario ha explicado que van a volver a instar al Gobierno de Cantabria a la elaboración de un estudio económico que compare el desembolso económico entre la prestación del servicio de manera propia, respecto a la prestada por el método de licitación privada actual,” ya que estamos convencidos de que la gestión pública ahorra costes”.

La internalización conllevaría, bajo su criterio, “a una mejor prestación del servicio a la ciudadanía y una seguridad laboral a los trabajadores que integran la plantilla del servicio, que actualmente no tiene”. “La tendencia, de hecho, ha explicado Iglesias es la internalización, ya que Baleares, La Rioja y Navarra ya han transitado hacia este modelo, y la mejoría se está haciendo notar sin un mayor costo para el ciudadano”.

Por su parte, Agudo ha asegurado que “llevamos asistiendo a un sainete veraniego en torno al servicio programado de ambulancias desde hace meses”

“Ciudadanos desatendidos que pierden o ven retrasados sus tratamientos de diálisis o sus consultas de rehabilitación por demoras injustificables en la realización de los traslados a lo que se suma unos trabajadores del propio servicio que no han percibido ni la paga de julio ni la extra estival recogida en convenio. Una nueva demora que se suma a una concatenación de atrasos”, ha resumido el responsable de políticas sanitarias de los socialistas cántabros.

Agudo ha recordado que la situación en las últimas semanas se ha agravado, ya que a finales de junio, el consejero de salud del Gobierno de Cantabria, César Pascual, anunció la rescisión del contrato del transporte programado que la concesionaria Diavida prestaba desde hace menos de un año.

Una circunstancia, ha remarcado el secretario de Salud del PSOE cántabro, que debiera haberse contemplado desde que el consejero, César Pascual, iniciara el primer expediente sancionador al mes de la llegada de Diavida, que quedó en nada, y más aún, desde que anunciara su voluntad de rescindir el contrato que ganó esta empresa el pasado mes de octubre de 2024 con una reducción de 1,2 millones de euros sobre el anterior contrato.

“Lo que está claro es que el servicio no se está prestando en la condiciones y circunstancias que debiera. Y tenemos dudas fundamentadas de que lo haga en el futuro”. “Los afectados por un servicio de ambulancias ineficaz e insuficientemente dotado son los de siempre: los usuarios, los pacientes; y los trabajadores del servicio que ejercen su labor en circunstancias inasumibles”.