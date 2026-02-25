Cantabria mantiene el nivel de preemergencia del INFOCANT, con 35 incendios activos
En estos momentos hay 35 incendios forestales en Cantabria, 21 activos y 14 controlados. La mayoría de ellos (22) se localizan en las comarcas del Pas y de Miera. El municipio más afectado es Vega de Pas con 7 incendios activos.
En total, se han registrado 59 incendios en las últimas 24 horas y 143 en lo que llevamos de mes de febrero.
El Gobierno de Cantabria mantiene el nivel de preemergencia del INFOCANT y todo el operativo de lucha contra incendios movilizado: 26 agentes del Medio Natural, 220 bomberos forestales, 4 emisoristas y 2 técnicos de guardia, con el apoyo de los bomberos del Gobierno de Cantabria, los dos helicópteros y la BRIF de Ruente.
- Cantabria permanece en riesgo por incendios - 26 de febrero de 2026
- Muere Antonio Tejero, el teniente coronel que dirigió el fallido golpe de Estado del 23F - 25 de febrero de 2026
- Cantabria mantiene el nivel de preemergencia del INFOCANT, con 35 incendios activos - 25 de febrero de 2026