Cantabria mantiene el nivel de preemergencia del INFOCANT, con 35 incendios activos

En el vídeo del 112 el incendio en Lamasón de la noche del 24 de febrero

En estos momentos hay 35 incendios forestales en Cantabria, 21 activos y 14 controlados. La mayoría de ellos (22) se localizan en las comarcas del Pas y de Miera. El municipio más afectado es Vega de Pas con 7 incendios activos.

En total, se han registrado 59 incendios en las últimas 24 horas y 143 en lo que llevamos de mes de febrero.

El Gobierno de Cantabria mantiene el nivel de preemergencia del INFOCANT y todo el operativo de lucha contra incendios movilizado: 26 agentes del Medio Natural, 220 bomberos forestales, 4 emisoristas y 2 técnicos de guardia, con el apoyo de los bomberos del Gobierno de Cantabria, los dos helicópteros y la BRIF de Ruente.

