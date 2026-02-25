  • 26 de febrero de 2026
  1. Home
  2. Golpe de Estado 23-F -Documentos Desclasificados-
  3. Muere Antonio Tejero,…

Recortes de prensa del año 1977, cuando Tejero fue arrestado y le fue retirado el mando por su actuación al disolver una manifestación política

Muere Antonio Tejero, el teniente coronel que dirigió el fallido golpe de Estado del 23F

.
Recortes de prensa del año 1977, cuando Tejero fue arrestado y le fue retirado el mando por su actuación al disolver una manifestación política
Recortes de prensa del año 1977, cuando Tejero fue arrestado y le fue retirado el mando por su actuación al disolver una manifestación política

Este miércoles 25 de febrero de 2026 pasará a la historia por la desclasificación de los archivos del fallido Golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, y también por la muerte hoy mismo de su principal protagonista, el teniente coronel Antonio Tejero, que ha fallecido a los 93 años de edad.

Tejero irrumpió pistola en mano en el hemiciclo del Congreso de los Diputados al grito de “¡Quieto todo el mundo!”, frase que ha pasado a la Historia de España al igual que los tiros en el techo del Congreso, que los guías enseñan a todos los turistas.

Tejero era el último de los tres principales condenados del fallido golpe de Estado que seguía vivo tras el fallecimiento de los generales Jaime Milans del Bosch en 1997 y Alfonso Armada en 2013.

David Laguillo
Últimas entradas de David Laguillo (ver todo)
.

También te puede interesar...

23F: Sánchez Valiente «no confiaba en el Rey»
Tags:

David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

© 2009- 2025 CANTABRIA DIARIO. Todos los derechos reservados. CONTACTO Twitter.com/cantabriadiario Facebook.com/cantabriadiario Notas de prensa y convocatorias: noticias@cantabriadiario.com Publicidad: publicidad@estorrelavega.com Lunes a viernes (de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas) Teléfono: 686447266 POLÍTICA DE PUBLICIDAD Este periódico rechaza anuncios de contactos y/o servicios relacionados con la prostitución o explotación sexual; productos o servicios relacionados con las ciencias ocultas y pseudociencias; servicios o productos “milagro”; productos y servicios sanitarios no verificados por las autoridades sanitarias y esquemas de venta multinivel y/o piramidales. Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento expreso para la aceptación de las mencionadas cookies. Para más información, pinche en AVISO LEGAL/QUIÉNES SOMOS (C) CANTABRIA DIARIO ES UNA MARCA REGISTRADA -- AVISO LEGAL -- Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación periódica, por cualquier medio o procedimiento, sin tener la autorización previa, expresa y por escrito del editor, incluyendo el uso directa o indirectamente comercial en forma de reseñas, resúmenes, o extractos de prensa, a lo que se manifiesta oposición expresa. Copyright © 2009-2025 CantabriaDiario.com Cantabria Diario es una marca registrada - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - - PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN SIN PERMISO PREVIO - Reglamento General de Protección de Datos / Política de Privacidad

.