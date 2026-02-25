Muere Antonio Tejero, el teniente coronel que dirigió el fallido golpe de Estado del 23F

Recortes de prensa del año 1977, cuando Tejero fue arrestado y le fue retirado el mando por su actuación al disolver una manifestación política

Este miércoles 25 de febrero de 2026 pasará a la historia por la desclasificación de los archivos del fallido Golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, y también por la muerte hoy mismo de su principal protagonista, el teniente coronel Antonio Tejero, que ha fallecido a los 93 años de edad.

Tejero irrumpió pistola en mano en el hemiciclo del Congreso de los Diputados al grito de “¡Quieto todo el mundo!”, frase que ha pasado a la Historia de España al igual que los tiros en el techo del Congreso, que los guías enseñan a todos los turistas.

Tejero era el último de los tres principales condenados del fallido golpe de Estado que seguía vivo tras el fallecimiento de los generales Jaime Milans del Bosch en 1997 y Alfonso Armada en 2013.