Cantabria para Vivir vuelve a la carga contra la «turistificación»

El modelo de turismo que inunda el mundo acarrea el riesgo de convertir a las poblaciones afectadas en escaparates de cartón para turistas, sin presencia de personas locales ni cultura autóctona, al encarecerse la vivienda

Cartel pintado con «Only locals» (solo locales) en San Vicente de la Barquera

Cantabria Para Vivir volverá a manifestarse el 6 de junio “por un cambio en el modelo impuesto” con una «turistificación» que afecta de forma muy negativa a poblaciones como Cabezón y Laredo, entre otras en Cantabria. Según las organizaciones que convocan la movilización, se alerta de que el Gobierno de Cantabria está llevando

Cantabria a un punto “de no retorno”.



Los movimientos sociales cántabros vienen cuestionando el modelo turístico-urbanístico impuesto para el desarrollo de nuestra Comunidad. Consideran necesario transformarlo hacia una economía productiva y con soberanía alimentaria; con un ‘turismo sostenible que valore y no degrade nuestro patrimonio cultural y natural; con

servicios públicos de calidad para todas las personas; con el derecho a la vivienda garantizado en un territorio ordenado en función del interés general’.

Sin embargo, las políticas del Gobierno ‘no hacen más que ahondar y agravar el modelo, como puede apreciarse en la negativa a intervenir el disparado mercado de la vivienda, el hundimiento del precio de la leche y la proliferación de EREs, la prórroga dada a los apartamentos turísticos sin licencia, el incumplimiento sistemático de los

compromisos adquiridos en inspección de turismo, la tramitación impuesta de un PROT contrario a su función o la urbanización incluso con fines turísticos del suelo rústico’, por lo que anuncian una manifestación el próximo 6 de junio por las calles de Santander.