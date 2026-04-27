Cantabria para Vivir vuelve a la carga contra la «turistificación»
El modelo de turismo que inunda el mundo acarrea el riesgo de convertir a las poblaciones afectadas en escaparates de cartón para turistas, sin presencia de personas locales ni cultura autóctona, al encarecerse la vivienda
Cantabria Para Vivir volverá a manifestarse el 6 de junio “por un cambio en el modelo impuesto” con una «turistificación» que afecta de forma muy negativa a poblaciones como Cabezón y Laredo, entre otras en Cantabria. Según las organizaciones que convocan la movilización, se alerta de que el Gobierno de Cantabria está llevando
Cantabria a un punto “de no retorno”.
Los movimientos sociales cántabros vienen cuestionando el modelo turístico-urbanístico impuesto para el desarrollo de nuestra Comunidad. Consideran necesario transformarlo hacia una economía productiva y con soberanía alimentaria; con un ‘turismo sostenible que valore y no degrade nuestro patrimonio cultural y natural; con
servicios públicos de calidad para todas las personas; con el derecho a la vivienda garantizado en un territorio ordenado en función del interés general’.
Sin embargo, las políticas del Gobierno ‘no hacen más que ahondar y agravar el modelo, como puede apreciarse en la negativa a intervenir el disparado mercado de la vivienda, el hundimiento del precio de la leche y la proliferación de EREs, la prórroga dada a los apartamentos turísticos sin licencia, el incumplimiento sistemático de los
compromisos adquiridos en inspección de turismo, la tramitación impuesta de un PROT contrario a su función o la urbanización incluso con fines turísticos del suelo rústico’, por lo que anuncian una manifestación el próximo 6 de junio por las calles de Santander.
- UGT y CCOO reivindicarán más derechos, democracia y el respeto al Derecho Internacional en el 1 de Mayo - 27 de abril de 2026
- Detenidos en Madrid por robos en máquinas y locales de juego de Santoña - 27 de abril de 2026
- Cantabria para Vivir vuelve a la carga contra la «turistificación» - 27 de abril de 2026