  • 26 de febrero de 2026
Cantabria permanece en riesgo por incendios

En estos momentos permanecen activos 7 incendios forestales y 14 controlados.

A pesar de la mejoría meteorológica, que ha favorecido la labor del Operativo, los índices de riegos continúan siendo medios y altos.

El Gobierno de Cantabria mantiene activo el nivel máximo de alerta del dispositivo de extinción.

David Laguillo
David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

