La Asociación de Internautas consigue que Transparencia obligue a LALIGA e INCIBE a publicar su acuerdo #LaLigaGate

El Portal de Transparencia ha accedido a la petición realizada la semana pasada por la Asociación de Internautas, tras conocerse un acuerdo de colaboración entre la empresa privada LALIGA y el organismo público INCIBE.

Este acuerdo, duramente criticado por los internautas en el contexto de los bloqueos masivos e indiscriminados de páginas web legítimas impulsado por LALIGA a través de una «torticera» aplicación de una polémica y cuestionada sentencia, no se había publicado por estar «sujeto a confidencialidad», según los firmantes.

Pero al ser el INCIBE un organismo público, tal presunta confidencialidad no está justificada, y ahora el acuerdo puede ser visto por cualquier ciudadano tras la presión de la Asociación de Internautas que preside la abogada Ofelia Tejerina.

Uno de los objetivos del Instituto Nacional de Ciberseguridad es ciberseguridad (INCIBE) es afianzar la confianza digital, aunque vista su inacción en el escándalo mayúsculo del bloqueo de miles de webs legítimas a instancias de LALIGA, su actividad está más que cuestionada.

El acuerdo se puede consultar en el enlace https://www.incibe.es/incibe/sala-de-prensa/la-secretaria-de-estado-de-telecomunicaciones-e-infraestructuras-digitales-y

