Cantabria recomienda extremar la precaución en el litoral por la alerta roja de fenómenos costeros adversos

Por prevención es conveniente alejarse de malecones, playas, espigones y de otros lugares próximos a la línea de costa

Santander- 25.01.2026

Protección Civil de Cantabria solicita a la población, debido a la llegada de mala mar prevista, que se aleje de malecones, playas, espigones y de otros lugares próximos a la línea de costa; que evite estacionar los vehículos en zonas que puedan verse afectadas por el oleaje; y que respete en todo momento los cordones de seguridad y los vallados habilitados por las autoridades pertinentes.

Por la previsión de fuertes rachas de viento, se recomienda cerrar y asegurar puertas, ventanas o toldos; retirar macetas y todos aquellos objetos exteriores que puedan caer a la vía pública y provocar un accidente; evitar zonas boscosas; alejarse de cornisas, muros o árboles que puedan desprenderse; evitar pasar por edificaciones en construcción o en mal estado, y extremar las precauciones en los desplazamientos por carretera, fundamentalmente en viaductos y salida de túneles.

Ante cualquier incidencia se debe de llamar lo antes posible al 112 para procurar una rápida intervención. Además, a quienes tienen cuenta en redes sociales, se les anima a seguir los perfiles oficiales de entidades que facilitan información sobre emergencias, estado de las carreteras o meteorología.

El Gobierno de Cantabria recomienda, por tanto, extremar la prudencia ya que la Agencia Estatal de Meteorología ha activado, en la jornada de hoy, el aviso rojo por fenómenos costeros adversos en el litoral.

De hecho, a partir de las 12:00 horas la situación se recrudece y el nivel de riesgo se mantendrá rojo hasta las 00:00 del lunes, 26 de enero. La previsión para esta franja es temporal con mar combinada del oeste a noroeste y oleaje de 8 a 10 metros. Se registrarán rachas de viento de 62 a 74 kilómetros (fuerza 8), que irán rolando a 75 a 88 kilómetros/hora y fuerza 9.