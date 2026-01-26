El 112 recibe 57 llamadas y gestiona 22 incidencias provocadas por viento y lluvia

Las horas de mayor concentración de llamadas y gestión de incidentes se ha registrado hasta las 22:30 horas de ayer

Foto: Temporal en Santander – (C) David Laguillo/CANTABRIA DIARIO

El Centro de Atención a Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria ha gestionado, entre las 19:00 y las 07:00 horas de hoy, un total de 57 llamadas relacionadas con los fenómenos meteorológicos adversos que han azotado la región, de las que se han derivado 22 incidencias.

De nuevo el viento es el que mayores estragos ha causado, dejando 56 llamadas y 21 incidencias, registrándose una llamada y una incidencia por lluvia.



La mayoría de estos incidentes se han concentrado en el litoral y su área de influencia. Los daños causados por el viento se corresponden con ramas y árboles caídos, cableado descolgado, desperfectos en fachadas y cubiertas de edificios, desplazamiento o roturas en mobiliario urbano y la caída de un muro sobre un vehículo en Piélagos. La lluvia, por su parte ha dejado la entrada de agua en un edificio de Santander, sin que, en ningún caso, haya que lamentar daños personales.



Las horas de mayor concentración de llamadas y gestión de incidencias por parte del Centro de Atención a Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria se ha registrado hasta las 22:30 horas de la jornada de ayer, con 20 incidentes.