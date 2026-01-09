Cantabria reivindica su sector agrario frente al tratado MERCOSUR de la UE

  • 10 de enero de 2026
Santander reivindica el sector agrario frente al tratado MERCOSUR de la UE

El campo se subleva contra su desmantelamiento por parte de las autoridades europeas y nos recuerda que la ciudad come del campo

Desde hace décadas, numerosas e implacables normativas impulsadas desde la Unión Europea vienen convirtiendo al campo en todo un calvario, y el remate ha llegado con la normativa MERCOSUR, que permitirá que productos de otros países que no tienen tantas normativas ni tanta burocracia, se puedan vender en nuestros mercados.

Así las cosas, el campo ha dicho «basta» y ha inundado nuestras ciudades, que comen directamente de las actividades de ganadería y agricultura, con tractores para visibilizar el problema. En Santander, la tractorada ha contado con la asistencia de la consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos, y la de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administración, Isabel Urrutia.

El gobierno cántabro ha mostrado el respaldo “total y absoluto” del Ejecutivo autonómico a las reivindicaciones de agricultores y ganaderos.

La movilización convocada por las organizaciones agrarias UGAM-COAG, ASAJA, UPA y AIGAS, junto con cooperativas ganaderas y entidades representativas del sector, ha comenzado a las 12:00 horas con una marcha a pie desde la calle Burgos, que ha avanzado por delante de los tractores hasta confluir frente a la Delegación del Gobierno en Cantabria, donde se ha dado lectura al manifiesto del sector.

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

