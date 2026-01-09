  • 10 de enero de 2026
Pedro Casares recibe a Antonio del Amo, nuevo jefe superior de Policía

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha destacado “la experiencia y la capacidad” del nuevo jefe superior de Policía en la comunidad autónoma, el comisario principal Antonio del Amo, para trabajar de forma “intensa” en garantizar la seguridad en la región y especialmente en las demarcaciones de su competencia, en Santander y Torrelavega.

Casares así lo ha señalado este viernes tras recibir al nuevo responsable de la Policía Nacional en Cantabria en su primer día al frente de la Jefatura tras su nombramiento el pasado 26 de diciembre por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a propuesta del director general del cuerpo, Francisco Pardo.

El representante del Estado en la comunidad autónoma ha recibido a Del Amo y, además de darle la bienvenida, le ha deseado “muchos éxitos y aciertos” porque también “lo serán para todos los cántabros”.

Casares ha ensalzado que Antonio del Amo es “un servidor público con una hoja de servicios intachable en las distintas responsabilidades que ha ido asumiendo a lo largo de sus más de 40 años en la Policía Nacional” y ahora llega a Cantabria para dirigir a los casi 600 efectivos del cuerpo.

“Estamos convencidos de que vamos a poder continuar la enorme y máxima colaboración de la Delegación del Gobierno con la Policía Nacional en Cantabria”, ha manifestado el delegado del Gobierno.

Además, ha indicado que el nuevo jefe superior de Policía dedicará los próximos días a conocer todas las instalaciones, departamentos y equipos del cuerpo en la región y, en unas semanas, tendrá lugar su toma de posesión oficial.

Antonio del Amo Rodríguez, nacido en Madrid, ingresó como alumno de la escala ejecutiva en 1983. Su primer destino como inspector de Policía fue la comisaría de Cerdanyola. Posteriormente fue piloto de helicópteros en la Jefatura Superior de Policía de Cataluña hasta 1996, año en que se incorporó a la Brigada provincial de Policía Científica de la Jefatura de Madrid.

Ascendió a inspector jefe en julio del año 2000 y a comisario en 2006, ocupando diversas responsabilidades en la Comisaría General de Policía Científica. Ya como comisario principal, máxima categoría de la Policía Nacional a la que ascendió en 2017, Antonio del Amo fue consejero de Interior en Nueva Delhi y posteriormente secretario general de la División Económica y Técnica, puesto que ocupaba hasta su actual nombramiento.

Es Grado en Criminología y ha participado en numerosas actividades docentes y formativas. A lo largo de su carrera profesional ha recibido diferentes condecoraciones y reconocimientos por su labor.

