La AEMET activa el aviso naranja por viento en el litoral hasta las 14:00 horas

Se suma al ya vigente por costeros que se extiende hasta las 12:00 horas de mañana sábado

Temporal en Cantabria – (C) Foto: David Laguillo/CANTABRIA DIARIO

Santander- 09.01.2026

El Servicio de Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria recomienda extremar la prudencia ya que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha decretado el aviso naranja por fuerte viento, riesgo que se suma al ya vigente por fenómenos costeros adversos.

Las localidades del litoral se están viendo afectadas por viento del oeste de hasta 110 kilómetros por hora, previsión que continuará hasta las 14:00 horas. Pasado este aviso estará activo el nivel inferior, amarillo, entre las 14:00 y las 21:00 horas, por rachas también del oeste de hasta 90 kilómetros por hora.

El litoral se encuentra también en aviso a naranja por costeros hasta las 12:00 horas del sábado. La previsión para la jornada de hoy es de mar combinada del noroeste de 6 a 8 metros, y viento del oeste de 62 a 74 kilómetros por hora (fuerza 8), ocasionalmente de 75 a 88 kilómetros por hora (fuerza 9). Para el día siguiente, sábado, se espera viento del oeste de 62 a 74 kilómetros por hora (fuerza 8) y mar combinada del noroeste de 5 a 6 metros.

Pasado el aviso naranja se retoma el amarillo, entre las 12:00 y las 22:00 horas del sábado, por mar combinada del noroeste de 4 a 5 metros.

Recomendaciones

Por la llegada de mala mar el 112 solicita a la población que se aleje de malecones, playas, espigones y de otros lugares próximos a la línea de costa; que evite estacionar los vehículos en zonas que puedan verse afectadas por el oleaje; y que respete en todo momento los cordones de seguridad y los vallados habilitados por las autoridades pertinentes.

Ante la previsión de fuertes rachas de viento se recomienda cerrar y asegurar puertas, ventanas o toldos; retirar macetas y todos aquellos objetos exteriores que puedan caer a la vía pública y provocar un accidente; evitar zonas boscosas; alejarse de cornisas, muros o árboles que puedan desprenderse; evitar pasar por edificaciones en construcción o en mal estado, y extremar las precauciones en los desplazamientos por carretera, fundamentalmente en viaductos y salida de túneles.

Si se produce cualquier incidencia se debe de llamar lo antes posible al 112 para procurar una rápida intervención. Además, a quienes tienen cuenta en redes sociales, se les anima a seguir los perfiles oficiales de entidades que facilitan información sobre emergencias, estado de las carreteras o meteorología.