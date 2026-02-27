Cantabria sufre 200 incendios en febrero

Los «delincuentes del mechero» provocaron otros 29 incendios forestales el jueves

Con los 29 incendios forestales provocados ayer en Cantabria, son 200 en febrero, y el mes todavía no ha terminado.

El director general de Montes y Biodiversidad Ángel Serdio tachó a los pirómanos como «delincuentes del mechero» y añade que el operativo de extinción del Gobierno de Cantabria, que continuará todo el fin de semana en su máximo nivel de alerta, actúa en estos momentos sobre 11 incendios, que se concentran en la zona central de la Comunidad.

Las previsiones para este viernes avanzan bajada de temperaturas y precipitaciones que ayudarán a la extinción de los incendios.