UGT visibiliza el lunes el riesgo del radón en los centros de trabajo

El Hotel Santemar acoge un foro técnico con expertos e ICASST sobre un gas radioactivo que es el segundo causante de cáncer de pulmón

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT organiza este lunes 2 de marzo una jornada técnica para visibilizar el riesgo y las consecuencias de la exposición al gas radioactivo Radón en los centros de trabajo y la necesidad de adoptar medidas preventivas para controlarlo y reducirlo.

El Hotel Santemar de Santander acoge un foro técnico que contará con la presencia de expertos, el Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo (ICASST) y técnicos de UGT-Salud Laboral para abordar los efectos del gas radón, el segundo causante de cáncer de pulmón después del tabaco según la Organización Mundial de la Salud (OMS), que estima que genera entre un 3 y un 14% de todos los casos.

Como subraya Pedro Cobo, secretario de Salud Laboral de FeSMC-UGT en Cantabria y uno de los ponentes y moderadores de la jornada, “el objetivo es informar, dar a conocer y sensibilizar a los delegados de prevención de los graves efectos de la exposición al radón en los lugares de trabajo”.

“Estamos ante un factor de riesgo de consecuencias extremadamente dañinas para la salud y, si no se evalúa, no se podrá combatir y el gran problema es que está infradeclarado”, agrega Cobo, que reitera que “hay mucho por hacer para detectar, medir, registrar y adoptar las medidas necesarias contra el radón”.

“Radiación Natural: Gas Radón en el ámbito laboral”

La jornada de UGT será inaugurada a las 9,15 horas por el secretario general del sindicato en Cantabria, Mariano Carmona; justo antes de iniciarse una conferencia de del catedrático de Ciencias Físicas de la Universidad de Cantabria (UC), Luis Santiago Quindós Poncela, sobre las características, las mediciones y el control del gas radón.

Quindós fue premiado por la Asociación Europea del Radón (ERA en sus siglas en inglés) por su labor de investigación durante más de 40 años al frente del Grupo de Radioactividad Medioambiental de la UC, cuyo laboratorio es pionero en el estudio del gas radón en España.

A partir de las 10 horas, se continuará con la jornada y con dos nuevas ponencias; “Actuaciones ante el gas radón del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo (ICASST)”, que será impartida por la directora de este organismo, Ana María González Pescador; y “Los efectos sobre la salud del gas radón”, a cargo de José Manuel López Vega, médico especialista en Oncología del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

El secretario de Salud Laboral de FeSMC de UGT, Pedro Cobo, que moderará las primeras conferencias mencionadas, será uno de los ponentes del segundo bloque temático de la jornada centrado en el gas radón en el ámbito laboral, que se iniciará a las 12 horas.

Este segundo bloque temático, que será moderado por la secretaria ejecutiva y responsable de Medio Ambiente de UGT en Cantabria, Lara Pérez Camino, incluye la conferencia de Cobo, “Radón en ámbito laboral: Actuación sindical”; y “Radón en el ámbito laboral: Acciones preventivas”, que será impartida por la secretaria confederal de UGT-Salud Laboral, Patricia Ruiz Martínez.

La jornada será clausura, a partir de las 13,15 horas, por Pedro Aller Fernández, vicesecretario federal del Área Externa de FeSMC-UGT y el secretario general de la federación ugetista en Cantabria, Jesús López Zubieta.