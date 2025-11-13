Cantabria sufre veinte incendios en las últimas horas

A las 07.00 horas de este jueves solo seis incendios permanecían activos, mientras el resto están controlados o extinguidos, pero durante la noche Cantabria ha sufrido veinte incendios.

Ángel Serdio, director general de Montes y Biodiversidad, ha informado de que la «elevada simultaneidad» de incendios «ha complicado mucho las tareas de extinción», pese a que todo el operativo de extinción de incendios forestales de la consejería de Desarrollo Rural permanece activo.

«Los tres más preocupantes son el de Puente Viesgo, con posible afección a la carretera autonómica 170, el de las Peñas de Bejes con una posible afección a la carretera del Desfiladero de la Hermida por desprendimientos, y el de Proaño en Campoo de Suso donde han estado toda la noche tres cuadrillas de incendios forestales, aunque afortunadamente las llamas avanzan en dirección norte alejándose de los núcleos de población. La alerta sigue siendo máxima por lo que se mantiene activo el operativo en toda la región», informa Serdio.