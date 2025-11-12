  • 13 de noviembre de 2025
Daniel Fernández (PSOE)

El PSOE culpa al PP de la pérdida de población en Santander

Fernández tacha la ‘incapacidad’ para hacer que la ciudad funcione para quien vive en ella y advierte de que Santander ‘está entre las capitales que más población pierden en España y acusa al PP de gobernar para el turista y no para el vecino

Los socialistas reclaman políticas municipales que ‘garanticen vivienda asequible, servicios públicos que funcionen, conciliación familiar y una ciudad pensada para vivir, no solo para visitar

Daniel Fernández (PSOE)
Daniel Fernández (PSOE)

El secretario general y portavoz socialista, Daniel Fernández, ha responsabilizado al Partido Popular de la continua pérdida de población en Santander, tras conocerse que la ciudad es la sexta capital de provincia de España que más habitantes ha perdido en el último año, con una caída del 5,8 %, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística.

Fernández ha señalado que estos datos “son la consecuencia directa de un Ayuntamiento incapaz de retener o atraer población porque ni siquiera garantiza lo mínimo que se requiere para quedarse a vivir en una ciudad: vivienda, servicios públicos y calidad de vida”.

“Santander no pierde población por casualidad. La pierde porque el PP ha convertido el Ayuntamiento en un gobierno que no gobierna, que improvisa y que no ofrece un proyecto de ciudad donde merezca la pena quedarse”, ha afirmado el portavoz socialista.

El PSOE denuncia que Santander ‘carece de una sola promoción de vivienda pública en alquiler asequible, que los servicios públicos básicos no funcionan, y que la movilidad y la planificación urbana dificultan la vida cotidiana de los vecinos y vecinas’.

Fernández ha criticado además que la alcaldesa y su equipo “se obsesionan con agradar al turista mientras olvidan a quien vive aquí todo el año”, con una ciudad que “acumula escaleras y rampas mecánicas averiadas, colegios sin mantenimiento, un transporte público deficiente y barrios sin inversiones”.

A ello se suma la ‘ausencia total de políticas de conciliación familiar y laboral’, que hacen imposible que las familias decidan quedarse a vivir en Santander. “No hay escuelas infantiles suficientes, ni programas de conciliación, ni ayudas al cuidado; es una ciudad cada vez más cara, más difícil y menos amable para criar o trabajar”, ha resumido.

También ha advertido del ‘deterioro’ del comercio local y del tejido económico, sin políticas activas de empleo, de apoyo a los pequeños negocios o de impulso a nuevos emprendimientos. “Los negocios cierran, los jóvenes se marchan y los mayores envejecen en barrios cada vez más vacíos”, ha lamentado.

Por último, el portavoz socialista ha denunciado la ‘falta de transparencia y participación ciudadana’: “Las decisiones se toman sin diálogo, sin escuchar a nadie y sin pensar en el futuro demográfico de Santander. Así no se construye una ciudad viva; se construye una ciudad que se apaga”.

“Santander podría ser una de las mejores ciudades para vivir en España: una ciudad pequeña, cómoda, con mar, con monte, con historia y con una forma de vida que muchos querrían. Tenemos todo para ser una ciudad viva, amable y moderna, y además contamos con el apoyo del Gobierno de España para hacerlo posible. Pero nada de eso sirve si quien gobierna la ciudad no cree en su propio potencial.”

“El PP gobierna para la foto, para el titular y para el turista, pero no para el vecino. Y los resultados están a la vista: menos habitantes, menos jóvenes y menos oportunidades”, ha concluido Fernández, quien ha reclamado al equipo de Gobierno “una política municipal seria, planificada y centrada en recuperar población haciendo que merezca la pena vivir en esta ciudad”.

