El operativo de extinción de incendios permanecerá activo
Cuatro incendios requieren atención ahora en Cantabria. Se trata de los de Pendes, en Cillorigo de Liébana y La Jerrizuela en Los Corrales de Buelna, ambos controlados, mientras que permanecen activos los incendios de Garabandal, en Rionansa y el de la cantera de Las Caldas del Besaya, en Los Corrales de Buelna.
Las previsiones de meteorología se mantienen, al menos, hasta el próximo domingo, por lo que el Gobierno de Cantabria mantiene activa la totalidad del Operativo de extinción de incendios forestales.
