  • 1 de marzo de 2026
  1. Home
  2. Portada
  3. Cantabria sufrió 201…

Cantabria sufrió 201 incendios en febrero, y marzo se estrena con viento sur y aumento de las temperaturas

.

Los «delincuentes del mechero» provocaron cientos de incendios en la comunidad autónoma

La noche ha sido tranquila y a esta hora seguimos sin incendios forestales. Pero Cantabria sufrió en febrero un total de 201 incendios forestales y marzo se estrena con una subida de las temperaturas y con viento sur.

Por este motivo, el Gobierno de Cantabria mantiene el nivel 2 del operativo de extinción de incendios en toda la comunidad autónoma, lo que mantiene en alerta a los bomberos, que han llevado a cabo un intenso trabajo durante los últimos días para luchar contra los incendios provocados por los «delincuentes del mechero», como los catalogó Ángel Serdio, director general de Montes y Biodiversidad.

David Laguillo
Últimas entradas de David Laguillo (ver todo)
.

También te puede interesar...

Cantabria sufre 60 incendios en las últimas horas En las imágenes el incendio en Cabuérniga, 11 de abril de 2022, foto Gobierno de CantabriaCantabria recomienda limitar la actividad exterior y el uso de mascarilla por la incidencia del humo de los incendios forestales Cantabria sufre 200 incendios en febrero

David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

© 2009- 2025 CANTABRIA DIARIO. Todos los derechos reservados. CONTACTO Twitter.com/cantabriadiario Facebook.com/cantabriadiario Notas de prensa y convocatorias: noticias@cantabriadiario.com Publicidad: publicidad@estorrelavega.com Lunes a viernes (de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas) Teléfono: 686447266 POLÍTICA DE PUBLICIDAD Este periódico rechaza anuncios de contactos y/o servicios relacionados con la prostitución o explotación sexual; productos o servicios relacionados con las ciencias ocultas y pseudociencias; servicios o productos “milagro”; productos y servicios sanitarios no verificados por las autoridades sanitarias y esquemas de venta multinivel y/o piramidales. Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento expreso para la aceptación de las mencionadas cookies. Para más información, pinche en AVISO LEGAL/QUIÉNES SOMOS (C) CANTABRIA DIARIO ES UNA MARCA REGISTRADA -- AVISO LEGAL -- Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación periódica, por cualquier medio o procedimiento, sin tener la autorización previa, expresa y por escrito del editor, incluyendo el uso directa o indirectamente comercial en forma de reseñas, resúmenes, o extractos de prensa, a lo que se manifiesta oposición expresa. Copyright © 2009-2025 CantabriaDiario.com Cantabria Diario es una marca registrada - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - - PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN SIN PERMISO PREVIO - Reglamento General de Protección de Datos / Política de Privacidad

.