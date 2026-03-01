Cantabria sufrió 201 incendios en febrero, y marzo se estrena con viento sur y aumento de las temperaturas
Los «delincuentes del mechero» provocaron cientos de incendios en la comunidad autónoma
La noche ha sido tranquila y a esta hora seguimos sin incendios forestales. Pero Cantabria sufrió en febrero un total de 201 incendios forestales y marzo se estrena con una subida de las temperaturas y con viento sur.
Por este motivo, el Gobierno de Cantabria mantiene el nivel 2 del operativo de extinción de incendios en toda la comunidad autónoma, lo que mantiene en alerta a los bomberos, que han llevado a cabo un intenso trabajo durante los últimos días para luchar contra los incendios provocados por los «delincuentes del mechero», como los catalogó Ángel Serdio, director general de Montes y Biodiversidad.
