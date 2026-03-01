  • 1 de marzo de 2026
Ciriego incorpora un horno pirolítico y 70 escaleras para facilitar el acceso a los nichos en altura

Javier García enmarca las actuaciones en el ‘compromiso de la Sociedad Cementerio Jardín con la mejora continua de las instalaciones y servicios

El cementerio de Ciriego ha incorporado 70 escaleras adquiridas mediante la modalidad de renting para facilitar el acceso a los nichos ubicados en altura.

El concejal de Economía y vicepresidente del consejo de administración de la Sociedad Cementerio Jardín, Javier García, ha recordado que el pasado mes de octubre se acordó la adjudicación del suministro de estas escaleras a la empresa Grupo Bollabor, S.L., por un importe total de 79.800 euros más IVA, con una duración contractual de cinco años.

Las nuevas escaleras están especialmente diseñadas para uso en cementerios y cuentan con ruedas, plataforma antideslizante y pasamanos, garantizando así ‘mayores condiciones de estabilidad y seguridad para las personas usuarias’.

Además, Ciriego también ha recibido esta misma semana un horno pirolítico, que ha supuesto una inversión de 62.500 euros más IVA, y ha sido suministrado por la empresa ‘Kalfrisa’.

Javier García ha enmarcado esta actuación “en el compromiso permanente del Ayuntamiento y de la Sociedad Cementerio Jardín con la mejora continua de las instalaciones y servicios del camposanto santanderino”.

David Laguillo
David Laguillo

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

