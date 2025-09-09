  • 9 de septiembre de 2025
España reabre la pesca de anchoa para la flota de cerco del Cantábrico y noroeste tras aumentar su cuota en 1.569 toneladas

La Comisión Europea ha establecido un límite máximo de 22.870 toneladas de anchoa para esta zona entre el 1 de julio de 2025 y el 30 de junio de 2026

De esa cantidad, España dispone de 2.287 toneladas, ligeramente superior a la que consumió la flota de cerco del Cantábrico y noroeste en el periodo anterior

09 de septiembre de 2025. La flota de cerco del Cantábrico y noroeste podrá reanudar la pesquería de anchoa tras el incremento de 1.569 toneladas en la cuota asignada por la Comisión Europea a España, con lo que se alcanzará un total de 2.287 toneladas. La resolución se ha publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado.<https://www.boe.es/boe/dias/2025/09/09/pdfs/BOE-A-2025-17913.pdf>

Esta reapertura permitirá recuperar la actividad interrumpida el pasado 11 de agosto, cuando la flota tuvo que detener la pesca por haberse agotado la cuota provisional asignada de 718 toneladas. La medida generará estabilidad para el sector, favorecerá la diversificación y mejorará la productividad, especialmente para más de 50 buques gallegos con puerto base en A Coruña y Pontevedra, principales beneficiarios de este recurso.

La Comisión Europea ha fijado en 22.871 toneladas el Total Admisible de Capturas (TAC) de la anchoa en la zona 9a oeste -aguas del Atlántico frente a Galicia y Portugal- para el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2025 y el 30 de junio de 2026, de acuerdo a la recomendación científica del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM). De este total, las mencionadas 2.287 toneladas corresponden a la flota del Cantábrico y Noroeste.

Para garantizar la disponibilidad de la cuota durante toda la campaña, se establecen topes de captura semanales de 6.000 kilos y 4.000 kilos por buque, en función de su capacidad y número de tripulantes, a petición del propio sector.

La pesquería de anchoa constituye una actividad esencial para la flota de cerco del Cantábrico y noroeste, no solo por su valor comercial, sino también por su aportación a la sostenibilidad del recurso y a la estabilidad de las empresas y tripulaciones que dependen de esta actividad.

