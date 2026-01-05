CCOO advierte que Cantabria cierra 2025 con una leve caída del paro que ‘no sirve para paliar la inestabilidad del mercado laboral’

El sindicato ha señalado que el paro desciende en 21 personas y la afiliación cae en 3.050, pero se trata del mejor dato de cotizantes en un mes de diciembre de la serie histórica

Laura Lombilla: “En la industria, a excepción del mes de noviembre, el paro ha crecido el resto de meses del último semestre, una tendencia preocupante para un sector tan valorado y necesario en nuestra comunidad”

Comisiones Obreras de Cantabria (CCOO) ha valorado los datos del desempleo del mes de diciembre, que registra un descenso de 21 personas paradas menos respecto al mes de noviembre (-0,08%), y ha señalado que la comunidad ha cerrado 2025 con un total de 27.898 personas en paro.

Un descenso del paro al que acompaña una caída de la afiliación a la Seguridad Social, con 3.050 personas afiliadas menos que el mes anterior, si bien el año ha terminado con el mejor dato de un mes de diciembre de la serie histórica, con 233.512 personas afiliadas –3.345 más que en el mismo mes del año anterior, que ya marcó máximos con 230.167 personas-.

El análisis de los datos del desempleo por sexos arroja una gran diferencia entre hombres y mujeres; mientras el paro femenino desciende en 248 personas y en todas las franjas de edad, en el caso de los hombres la situación es inversa, con un incremento en 227 personas en todas las franjas. Un dato que, para Laura Lombilla, secretaria de Empleo de CCOO de Cantabria, “no se puede explicar sin analizar las cifras del desempleo por sectores de actividad que, de nuevo en un mes de diciembre, refleja que el paro solo desciende en el sector servicios”.

En efecto, los servicios recogen un descenso del desempleo en 161 personas, una cifra que camufla el incremento del paro en sectores como la industria –que aumenta en 67 personas- y la construcción –con 76 más-.

“Si el paro ya es preocupante de por sí, en la industria la situación adquiere tintes de cronificación porque, a excepción del mes de noviembre, ha crecido el resto de meses del último semestre, una tendencia preocupante para un sector tan valorado y necesario para nuestra comunidad autónoma”, ha remarcado Lombilla, quien ha apuntado que, sin embargo, “la caída del paro nos muestra la excesiva dependencia de Cantabria del sector servicios y cómo el empleo de temporada, arrastrado por épocas de mayor demanda, condiciona el mercado laboral regional”.

Por otra parte, en cuanto a la contratación, durante el mes de diciembre se han firmado un total de 13.099 contratos, 1.137 más que el mes de noviembre (+9,51%). De estos, 2.979 han sido indefinidos, 438 menos que el mes anterior (-12,82%) y 10.120 contratos temporales, 1.575 más que en noviembre (+18,43%). Así, “Cantabria cierra el año con su peor dato de contratación indefinida, que solo supone un 22,74% del total, y nos muestra que a pesar del incremento de la contratación en términos globales, la temporalidad crece en detrimento de la estabilidad, hasta el punto que tenemos una diferencia de casi 15 puntos porcentuales respecto a la medida estatal, que se sitúa en un 37,29% de contratos indefinidos”, ha concluido Lombilla.

Desde CCOO, han reivindicado que “en el año 2026, Cantabria tenga como prioridad el impulso de medidas para fomentar el empleo en sectores de mayor valor añadido y el impulso de los colectivos con más dificultades de inserción”.