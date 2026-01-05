Consejos para las Cabalgatas de Cantabria ante la previsión de heladas y nevadas

El Gobierno aconseja extremar la prudencia por la acusada bajada térmica y prepararse bien para las cabalgatas

El centro y sur de la Comunidad tendrán activados desde esta noche, hasta las 15:00 horas de mañana, los avisos naranja y amarillo por nieve

Santander- 05.01.2026

El Gobierno de Cantabria, a través de su Servicio de Emergencias 112, solicita a la población que extreme la prudencia por la acusada bajada térmica prevista, fundamentalmente, para la noche de hoy y la jornada de mañana martes, día de Reyes. Por la coincidencia del descenso de temperaturas y la caída de la cota de nieve con unas fechas tan señaladas se pide, además, que las familias acudan preparadas y con ropa adecuada a las cabalgatas de Reyes que se celebran en la tarde de hoy.

A las 21:00 horas de la presente jornada la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) activará el aviso naranja por nieve en el centro y el valle de Villaverde hasta las 15:00 horas de mañana martes. Se esperan para este periodo temporal acumulaciones de 5 centímetros en torno a los 600-700 metros hasta la medianoche de hoy, elevándose a los 10 centímetros en torno a 400-500 metros mañana.

Liébana y la Cantabria del Ebro, por su parte, estarán en aviso amarillo por el mismo fenómeno también entre las 21:00 horas de hoy y las 15:00 horas del martes. En este caso los espesores podrán ser de 5 centímetros a partir de los 600-700 metros en Liébana, subiendo a 700-800 metros en la Cantabria del Ebro hasta el final de hoy lunes, alcanzando mañana los 10 centímetros por encima de los 400-500 metros en Liébana y de los 700-800 metros en la Cantabria del Ebro.

El litoral no está libre de avisos, en este caso, por costeros, desde el comienzo de mañana hasta las 12:00 horas de la misma jornada, por viento del norte de 50 a 61 kilómetros por hora (fuerza 7), localmente de 62 a 74 kilómetros por hora (fuerza 8).

Consejos cabalgatas

No obstante, en la franja costera, exenta de avisos por nieve, también las temperaturas serán bajas por lo que el Ejecutivo insiste en acudir esta tarde a las cabalgatas en toda Cantabria con ropa y calzado adecuados, consultar las recomendaciones de las autoridades y prestar especial atención a los más pequeños, más sensibles al frío. Además, es necesario extremar la prudencia si se va a seguir a las comitivas que llevarán a los Reyes Magos a distintos puntos de la región, dado que las aglomeraciones con niños y vehículos en movimiento presentan riesgos, evitables siguiendo sencillas conductas.

Se aconseja apuntar en el brazo de los menores el móvil del adulto que les acompañe para facilitar su localización en caso de pérdida; enseñar a los pequeños un punto de referencia reconocible, también para casos de extravío; e indicarles que policía, bomberos y Protección Civil pueden atenderles si necesitan ayuda.

Además, se solicita no encaramarse al mobiliario urbano o arbolado para ver las carrozas y respetar los vallados que delimitan el recorrido de Sus Majestades de Oriente. En los puntos no acotados es necesario guardar una distancia prudencial de seguridad con los vehículos y tener agarrados a los niños, para impedir que se acerquen a las carrozas a saludar o a recoger caramelos, corriendo riesgo de atropello.

En último término, se recuerda a la población que en caso de emergencia deben de llamar al 112. Como medida preventiva, adicional, bomberos del Gobierno de Cantabria estarán presentes en las cabalgatas de Laredo, Villacarriedo, Reinosa, San Vicente de la Barquera y Comillas.

Recomendaciones frío y nieve

Ante la llegada de más frío y nieve el Servicio de Emergencias del Gobierno de Cantabria recomienda evitar la utilización del coche si no es imprescindible en las zonas afectadas; solicitar información del estado de las carreteras y la situación meteorológica; en caso de ser imprescindible la utilización del vehículo, revisar neumáticos, anticongelante y frenos, y llevar cadenas, móvil cargado, el depósito lleno y ropa de abrigo. Se insta también a prestar especial atención a las placas de hielo que se puedan formar en la calzada, especialmente al amanecer y al anochecer, y en zonas sombrías.

En el caso de quedarse atrapado en el coche, se recomienda permanecer dentro del vehículo con la calefacción puesta y renovando el aire cada cierto tiempo. Es muy importante evitar quedarse dormido y comprobar que la salida del tubo de escape está libre, para evitar que el humo penetre en el habitáculo.

Del mismo modo, se pide no salir a la montaña. En el caso de que sea indispensable, se insta a mantenerse continuamente informado de la situación meteorológica y de los riesgos de aludes; conocer de los refugios cercanos; llevar el móvil cargado o sistemas de comunicación alternativos; respetar las indicaciones, señalizaciones y prohibiciones, y extremar las precauciones.

Además, debido a las bajas temperaturas hay que tener especial cuidado con chimeneas y aparatos generadores de calor, manteniéndolos en buen estado, alejándolos de textiles y apagándolos siempre que se vaya a salir de casa o por las noches. Es necesario también adecuar la ropa y el calzado a la temperatura y condiciones del exterior, y prestar una especial atención a niños, ancianos y personas con patologías.

En último término, se insta a la ciudadanía a que ante cualquier incidencia llame lo antes posible al 112 para procurar una rápida intervención. Además, a quienes tienen cuenta en redes sociales, se les anima a seguir los perfiles oficiales de entidades que facilitan información sobre emergencias, estado de las carreteras o meteorología.