En la imagen Pedro Sánchez durante una visita al Centro Botín de Santander – (C) Foto: David Laguillo/CANTABRIA DIARIO

EDITORIAL-. El apagón de Pedro Sánchez

En la imagen Pedro Sánchez durante una visita al Centro Botín de Santander – (C) Foto: David Laguillo/CANTABRIA DIARIO

Llegó 2026 y todavía no tenemos explicaciones coherentes sobre las causas del mayor apagón eléctrico vivido en España en aquel fatídico lunes 28 de abril de 2025 que, en algunas zonas, duró varios días.

Desde aquel momento la venta de pequeñas radios a pilas se ha vuelto a multiplicar, al comprobar todos nosotros la fragilidad de los sistemas digitales, que se vienen abajo a la primera de cambio.

RNE, la radio de todos, fue la emisora clave que nos informó a miles de personas, en algunos casos a través de la radio del coche ya que no teníamos un pequeño transistor a pilas en casa.

Han pasado muchos meses y todavía no tenemos una explicación clara de lo sucedido, a pesar de las múltiples especulaciones surgidas para intentar detallar las causas del inconcebible apagón.

Lo cierto es que la incertidumbre solo sirve para dar pábulo a miles de conspiraciones de todo tipo, porque el Gobierno presidido por Pedro Sánchez tiene cada vez menos credibilidad, tanto en este como en muchos otros asuntos.

Sánchez tiene el apagón a sus espaldas, pero tiene muchos otros apagones más, en forma de múltiples escándalos jurídicos a su alrededor. Aunque a estas alturas nadie es capaz de aventurar cuánto durará Sánchez al frente del Gobierno, ya que su capacidad de resistencia es francamente sorprendente.

