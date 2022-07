CCOO considera que la libre apertura comercial en zonas turísticas debe estar ‘limitada en exclusiva a los entornos donde hay visitantes’

· La Federación de Servicios ha subrayado que por mucho que se abra en los extrarradios de las ciudades no aumenta el consumo ni compensa abrir en festivos o domingos

· Marta Careaga: “En vez de crearse puestos de trabajo lo que aumentan son las cargas de trabajo del personal, con modificaciones y empeoramientos de sus condiciones de trabajo”

La Federación de Servicios de Comisiones Obreras en Cantabria (CCOO) ha vuelto a insistir en nota de prensa, coincidiendo con el periodo de aperturas comerciales de las denominadas Zonas de Gran Afluencia Turística (ZGAT) en Cantabria, que se extiende del 15 de julio al 31 de agosto, que esta libertad horaria de los comercios debe estar limitada única y exclusivamente a las almendras y centros de las ciudades o, en su defecto, a los barrios o a los entornos donde efectivamente se nota una afluencia masiva de visitantes.

Para el sindicato, la reivindicación no es nueva, lleva años reclamando un mayor control de estas zonas cuyo fin último parece ser la liberalización total de los horarios comerciales, sin tener en cuenta las condiciones laborales de las personas que trabajan en el sector y que se ven claramente precarizadas.

“La ampliación de los horarios y la apertura de todos los festivos no va a animar al consumo fuera de las zonas turísticas”, ha subrayado Marta Careaga, secretaria general de la Federación de Servicios de CCOO en Cantabria, que ha añadido que “hay que ser muy cautos y delimitar muy bien las zonas concretas pues todos los veranos ocurre lo mismo: se ven grandes centros comerciales abiertos en domingos o festivos, en los extrarradios de la ciudad, sin apenas consumidores ya que realmente no son zonas turísticas y la ciudadanía de Cantabria no tiene necesidad de ir en domingo o festivo cuando ya de por sí hay una gran flexibilidad horaria en los días laborales”.

Desde la federación, se ha señalado que apenas se crea empleo con esta medida y que el que se crea es estacional y con unas condiciones muy precarias. Al respecto, Careaga ha subrayado que “en vez de crear puestos de trabajo es común que lo que realmente aumente son las cargas de trabajo del personal, con modificaciones y empeoramientos de sus condiciones de trabajo”.

Una situación que afecta especialmente a la conciliación, que se hace más complicada todavía, al tener que asumir horarios imposibles y ampliaciones de jornadas, han denunciado desde CCOO.

En Cantabria, están consideradas como Zonas de Gran Afluencia Turística los municipios de Argoños, Arnuero, Bareyo, Cartes, Castro Urdiales, Cillorigo de Liébana, Colindres, Comillas, Laredo, Limpias, Marina de Cudeyo, Miengo, Noja, Piélagos, Potes, Ramales de la Victoria, Ribamontán al Mar, Ribamontán al Monte, San Vicente de la Barquera, Santa Cruz de Bezana, Santander, Santoña, Suances, Val de San Vicente y Villaescusa.