Dimite una concejala de Madrid tras intentar suspender un monólogo del 8M: «este monólogo acaba aquí»

La edil subió al escenario y cortó la obra, que según sus creadores, «lleva cuatro años y muchas funciones y esto no nos ha pasado nunca»

La concejala de Mujer de Collado Villalba (Madrid), Noelia Díaz (PP), ha dimitido hoy domingo tras el revuelo causado por su irrupción en el escenario de una obra que se representaba en la Casa de Cultura de la localidad madrileña. Díaz intentó interrumpir la obra subiendo al escenario y diciendo «este monólogo acaba aquí», argumentando presuntas «faltas de respeto» en la obra que le habían trasladado una parte del público.

«Ser mujer» es la obra que se estaba representando, ante lo que Díaz al subir al escenario argumentó: «Lamento mucho todo lo que son las faltas de respeto que ha tenido», una reacción que ha generado críticas por parte del PSOE local y también del ministro Óscar López por «censura».

El monólogo, llamado ‘Ser Mujer’, se estaba celebrando este sábado en la Casa de Cultura del municipio, programada por la propia Concejalía de la Mujer de la que Díaz estaba al frente.

Los vídeos grabados por los asistentes reflejan cómo Díaz interrumpió a la monologuista, pidiendo al público presente «disculpas» pero informándoles de que «este monólogo acaba aquí»: «

Muchos integrantes del público protestaron por la actitud de la ya exconcejala, que respondió: «Tengo todo el derecho del mundo porque hay gente que se está sintiendo…». «Son una minoría (…) Pues que se vayan», le responden entre los asistentes.

Díaz dimite y pide disculpas por «las formas»

Este domingo el Ayuntamiento de Collado Villalba ha informado de que la concejala ha presentado su dimisión.