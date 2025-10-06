  • 6 de octubre de 2025
En la imagen la Casa de Cultura de Torrelavega, una de las instalaciones gestionadas por la Sociedad

CCOO denuncia ‘precariedad laboral’ por falta de personal en la SRECD

La Sección Sindical de CCOO en la empresa pública ha criticado que ‘no saben nada’ de la aprobación definitiva de la Oferta Pública de Empleo (OPE) de 2022

El próximo 22 de octubre celebrarán una asamblea de trabajadores informativa para dar a conocer la situación actual y ‘fijar una hoja de ruta a seguir en señal de protesta’

La Sección Sindical de CCOO en la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte (SRECD) ha denunciado que la empresa pública del Gobierno de Cantabria sigue ‘haciendo oídos sordos a la imperiosa necesidad de poner en marcha la Oferta Pública de Empleo (OPE) de 2022’, que sigue ‘recrudeciendo la precariedad laboral que sufre la plantilla por la falta de personal existente’.

Según señala la Sección Sindical, la OPE de 2022 contaba ya con dotación presupuestaria para veinte plazas y fue publicada en diciembre de 2023. Sin embargo, tras el cambio de gobierno y la denuncia presentada por otro sindicato, por un acuerdo extrajudicial con ese sindicato, y fruto de la nueva negociación ‘se quedó con tan solo trece plazas, estando hasta ahora pendiente su aprobación definitiva por parte de la Consejería de Economía’.

“Seguimos a la espera y sin saber nada mientras que la precariedad laboral que sufre el personal va in crescendo. La falta de contratación y refuerzos ha incrementado enormemente nuestra carga de trabajo, afectando a la atención y mantenimiento de los centros culturales, las cuevas, la Biblioteca Central, el Palacio de Festivales, la Casa de Cultura de Torrelavega… Desde 2022 no se cubren la mayoría de las excedencias ni las vacantes y está claro que la calidad del servicio no puede ser la que a todos y todas nos gustaría”, ha apuntado Delia Carbajo, delegada de CCOO en la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte.

Para Carbajo, “no sabemos si detrás de esto hay una posible privatización encubierta de servicios, motivada por intereses personales y chantajes, que impide al personal consolidar sus plazas y reducir la alta tasa de temporalidad que existe”.

Para informar a la plantilla de la situación actual y ‘establecer una hoja de ruta con las acciones a tomar para presionar a la empresa’, la Sección Sindical de CCOO ha convocado a todos los trabajadores y trabajadoras a una asamblea informativa el próximo 22 de octubre en el salón de actos de CCOO en Santander, a las 17.00 horas.

