Medio centenar de personas secundaron la convocatoria realizada por Colectivos Vecinales en Defensa del Territorio para mostrar el ‘tremendo destrozo’ que está teniendo lugar en la Sierra del Escudo, que tachan como ‘injusticia y ecocidio’ contra el territorio y sus habitantes

Protestas por las obras del Polígono Eólico del Escudo

Este domingo 5 de octubre los Colectivos Vecinales en Defensa del Territorio convocaron una nueva marcha en las Antenas del Escudo para denunciar el «ecocidio» que a su juicio supone esta instalación. Además, el colectivo recuerda las «múltiples alegaciones vecinales, técnicas e informes de impacto ambiental, etc. y la cuestionable o nula legalidad de las mismas, poner en pie el Polígono Eólico del Escudo”.

Medio centenar de personas respondieron a la cita a pesar de las inclemencias del tiempo y la localización del lugar. Según detallan, “a las 10:20 se inició el recorrido, con una escolta de cuatro vehículos de la Guardia Civil, además de representantes de la empresa Iberdrola y algunos guardias que nos dan su beneplácito para hacer el recorrido no sin invitarnos a tener un comportamiento ejemplar, no tocar nada, no hacer daños al material. El recorrido comenzó encabezado metros más adelante por un vehículo de la empresa”.

El propósito de la marcha, como habían notificado y comunicado públicamente de manera previa, era el de mostrar nuevamente el ‘tremendo destrozo’ que está teniendo lugar, la ‘impune muestra de injusticia y ecocidio que atenta directamente contra el territorio y sus habitantes en forma de gigantescos aerogeneradores’.

Los activistas han difundido las imágenes que ilustran esta noticia en las que se aprecia que las obras ya adquieren unas ‘dimensiones gigantescas’, además de que a juicio de los manifestantes varias de las estructuras eólicas ‘se alzan sobre un terreno totalmente degradado y destrozado donde las turberas han sido sustituidas por grava, arena y cemento’. “Aunque algún cartel de 30cm x 20cm parecía jactarse advirtiendo de zonas de protección medioambiental”, apuntan.

Según detallan, la marcha trascurría con normalidad cuando se decidió seguir por el recorrido prefijado que pasaba por encima de una cinta de plástico roja y blanca, donde las personas que asistieron a la marcha desplegaron varias pancartas y se realizaron varias fotografías, y en ese momento aparecieron varios vehículos, dos de la Guardia Civil y dos de la empresa.

«El grupo fue acusado de entrar ilegalmente en una zona privada, de no seguir las instrucciones de la empresa y de retirar la cinta que impedía el paso en el lugar. Por ello, se identificó a dos compañeros como organizadores. Desde Colectivos Vecinales en Defensa del Territorio, denuncian que “la actitud es la ya vista en tantas ocasiones, un claro posicionamiento favorable a la empresa, una absoluta muestra de banalidad hacia lo que está aconteciendo en el territorio y más boicots e intentos de empañar, manipular o manchar la reputación de aquellas personas que luchan por defender el territorio”. relatan.

Tras la acción, destacaban que “seguimos en esta lucha, tanto la Sierra del Escudo como en el resto de los territorios de Cantabria. Polígonos eólicos no. Ni en tú pueblo, ni en el mío”.