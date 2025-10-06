  • 6 de octubre de 2025
  1. Home
  2. Cantabria
  3. Septiembre fue térmicamente…

Septiembre fue térmicamente normal y húmedo en Cantabria

Septiembre fue térmicamente normal y húmedo en Cantabria

.
Digiqole Ad
Septiembre fue térmicamente normal y húmedo en Cantabria
Septiembre fue térmicamente normal y húmedo en Cantabria

Septiembre resultó un mes normal térmicamente, con 16,2 ºC de temperatura media registrada en Cantabria. Esta cifra se encuentra 0,1 ºC por encima del promedio para este mes de la serie de datos de referencia 1991-2020 que es de 16,1 ºC. El mes de septiembre más cálido corresponde a 1987 con 19,7 ºC de temperatura media, mientras que el más frío corresponde a 1972 con 13,0 ºC de temperatura media. La temperatura máxima media registrada en la región ha sido de 21,7 ºC, valor 0,1 ºC por encima
de la media climatológica de la serie para este mes (21,6 ºC). La temperatura mínima media registrada en la región ha sido de 10,6 ºC, valor 0,1 ºC por encima de la media climatológica de la serie para este mes (10,5 ºC).

Precipitación

Al respecto de la precipitación, septiembre resultó húmedo en promedio. Se recogieron 81,9 mm de lluvia, que equivale a un 6% superior a lo esperado en un mes de septiembre, cuya media es de 77,4 mm.

El mes de septiembre da fin al actual año hidrológico (meses desde octubre de 2024 hasta septiembre de 2025) y finalmente resultó seco, con 1109,9 mm, un 11% menos de lo normal respecto al periodo 1991-2020 (1246,4 mm).

Descripción sinóptica

Este mes ha destacado por episodios cálidos y fríos asociados principalmente al sucesivo paso de dorsales y vaguadas que han advectado masas más cálidas y frías respectivamente. Sin embargo, se han registrado algunos episodios destacables, como el día 6, en el que las temperaturas subieron drásticamente alcanzando 39 y 38 ºC en algunos puntos del litoral cantábrico debido a vientos de componente sur-suroeste. Durante los días 18 y 19 se volvió a producir un episodio de altas temperaturas, en este caso destacando las zonas de Liébana y Centro.

A partir del día 20 se produjo el paso de una profunda vaguada en altura y una advección fría post-frontal que provocaron una bajada muy pronunciada de las temperaturas puesto que establecieron viento de componente norte en superficie. A su vez, se generaron tormentas con intensidades altas de precipitación durante los días 20, 21 y 22, de hecho, prácticamente tres cuartas partes de la precipitación de este mes se recogió durante estos 3 días.

Las temperaturas por debajo de lo normal se mantuvieron hasta el día 25, a partir del cual la borrasca ex–Gabrielle advectó una masa más cálida sobre Cantabria que mantuvo unas temperaturas normales para la época.

David Laguillo
Últimas entradas de David Laguillo (ver todo)
.

También te puede interesar...

Default ThumbnailLa Guardia Civil investiga al presunto autor del hurto de 1.500 kilos de cobre en una empresa de Reocín En la imagen de archivo una manifestación del 1 de mayo de CCOO y UGT en Santander - (C) Foto: David LaguilloUGT destaca que en Cantabria se destruye en septiembre el empleo muy temporal de los jóvenes en el verano La doctora Carola García de Vinuesa recibe el I Premio Nacional de Medicina Marqués de Valdecilla
Tags:

David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

© 2009- 2025 CANTABRIA DIARIO. Todos los derechos reservados. CONTACTO Twitter.com/cantabriadiario Facebook.com/cantabriadiario Notas de prensa y convocatorias: noticias@cantabriadiario.com Publicidad: publicidad@estorrelavega.com Lunes a viernes (de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas) Teléfono: 942394881 POLÍTICA DE PUBLICIDAD Este periódico rechaza anuncios de contactos y/o servicios relacionados con la prostitución o explotación sexual; productos o servicios relacionados con las ciencias ocultas y pseudociencias; servicios o productos “milagro”; productos y servicios sanitarios no verificados por las autoridades sanitarias y esquemas de venta multinivel y/o piramidales. Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento expreso para la aceptación de las mencionadas cookies. Para más información, pinche en AVISO LEGAL/QUIÉNES SOMOS (C) CANTABRIA DIARIO ES UNA MARCA REGISTRADA -- AVISO LEGAL -- Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación periódica, por cualquier medio o procedimiento, sin tener la autorización previa, expresa y por escrito del editor, incluyendo el uso directa o indirectamente comercial en forma de reseñas, resúmenes, o extractos de prensa, a lo que se manifiesta oposición expresa. Copyright © 2009-2025 CantabriaDiario.com Cantabria Diario es una marca registrada - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - - PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN SIN PERMISO PREVIO - Reglamento General de Protección de Datos / Política de Privacidad

.