CCOO en Lidl logra que las tiendas de Laredo y Castro Urdiales cierren los días 3, 6, 10 y 17 de diciembre

Las reivindicaciones del sindicato se han tomado en cuenta y todas las tiendas de Cantabria cerrarán a las 15 horas los días 24 y 31 de diciembre

Azucena Aguirre: “Nuestra batalla ahora está en conseguir que en la zona occidental se acote la ZGAT entre el 15 de julio y el 31 de agosto”

La Sección Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) en el supermercado Lidl ha logrado que las tiendas de Laredo y Castro Urdiales permanezcan cerradas los domingos 3, 10 y 17 de diciembre y el festivo del 6 de diciembre, Día de la Constitución, a pesar de que, al encontrarse dentro de las denominadas Zonas de Gran Afluencia Turística (ZGAT), eran susceptibles de apertura.

Las representantes sindicales de CCOO han respondido así al sentir general de la plantilla de estas dos tiendas, unas sesenta personas en total, que no entendían la necesidad de abrir estos domingos y festivos con el perjuicio que supone para la conciliación familiar.

Además, a este logro hay que sumar otro que afecta a todos los supermercados Lidl de Cantabria. La dirección ha aceptado otra de las propuestas del sindicato y los días 24 y 31 de diciembre sólo abrirán hasta las 15.00 horas.

Azucena Aguirre, responsable de CCOO en Supermercados Lidl, ha señalado que “era una reclamación constante de la plantilla de Laredo y Castro Urdiales y hemos luchado hasta conseguir que no se abra esos días”.

Para Aguirre, “no entendemos por qué no se acotan los días de apertura como en Santander, que están limitados del 15 de julio al 31 de agosto. Es nuestra batalla y no pararemos hasta conseguirlo”.

Para la Sección Sindical de CCOO en Lidl, la conciliación laboral y familiar debe ser una prioridad y más cuando se trata de aperturas no justificadas y donde realmente no se incrementan las ventas sino que muchas veces ocurre lo contrario. “Es un despilfarro porque la empresa no gana dinero y tiene al personal descontento porque tiene que ir a trabajar en festivo o domingo”, ha concluido Azucena Aguirre.