Detenidos en Madrid por robos en máquinas y locales de juego de Santoña

También se investiga a otra persona por hurtos en el interior de vehículos

27 de abril de 2026.- La Guardia Civil de Cantabria, en la denominada operación “FURSAN”, ha procedido a la detención de tres personas e investigado a otra más, por presuntos delitos de robos de la recaudación de máquinas recreativas y de locales de juego cometidos en Santoña.

Se ha podido esclarecer dos robos en vehículos, cometidos en febrero y mayo del pasado año, que realizaban la misma ruta de recaudación, sustrayendo casi 8.000 euros procedentes de las máquinas situadas en establecimientos hosteleros y en locales de juego.

La investigación permitió averiguar, que tres personas que viajaban en un vehículo alquilado, realizaron seguimientos discretos a las víctimas

Con estas pesquisas se llegó a la identidad de estos tres hombres, todos ellos con múltiples detenciones por hechos delictivos contra el patrimonio en diferentes lugares del territorio nacional. Estas mismas indagaciones apuntaban a cortas estancias en la zona de Santoña, suponiendo que tras los robos regresaban nuevamente a Madrid.

La investigación de más de un año de duración, permitió averiguar los diferentes paraderos de estas personas en la Comunidad de Madrid, procediendo el pasado 17 de abril a la detención de estos tres varones en Parla, Valdemoro y San Agustín de Guadalix, y a instruir diligencias en calidad de investigado a otra persona, por su presunta relación en el alquiler del vehículo utilizado en los desplazamientos y seguimientos.

Hurtos en vehículos en Santoña

En otra investigación, componentes del Puesto de la Guardia Civil de Santoña, han procedido a instruir diligencias en calidad de investigado, a un hombre de 61 años como presunto autor de hurtos al descuido en interior de vehículos.

La Guardia Civil comenzó una investigación por dos denuncias de hurtos en interior de vehículos, aprovechando paradas breves de sus conductores en diferentes zonas de Santoña, quedando el vehículo abierto. En uno de los casos se sustrajo una mochila con diferentes efectos, entre ellos algunos electrónicos, valorando todo ello en unos 1.000 euros, y en otro, una cartera con documentación, tarjetas y 300 euros en metálico.

De las diferentes indagaciones realizadas, los agentes pudieron determinar que el presunto autor era un vecino de la localidad, al cual le constan más de 25 detenciones o investigaciones anteriores por la Guardia Civil.

Finalmente, la semana pasada, se pudo localizar e instruir diligencias en calidad de investigado al presunto autor de los hechos.