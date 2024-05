CCOO exige a Hostelería que no ‘criminalice al personal’ y que mejore sus ‘precarias’ condiciones laborales

Rosa Mantecón, secretaria general de CCOO de Cantabria, y Marta Careaga, secretaria general de la Federación de Servicios de CCOO en Cantabria

Comisiones Obreras de Cantabria (CCOO) ha exigido hoy a la Asociación Empresarial de Hostelería regional que ‘pare de una vez por todas de criminalizar a las personas trabajadoras y a las personas desempleadas del sector’ y que asuma el único problema real que existe, que no es otro que la ‘precariedad’ y las ‘pésimas condiciones laborales’ que ofrecen al personal.

Rosa Mantecón, secretaria general de CCOO de Cantabria, y Marta Careaga, secretaria general de la Federación de Servicios de CCOO en Cantabria, se han expresado así en una rueda de prensa convocada para responder a las declaraciones lanzadas en los últimos días por la patronal de Hostelería y, más concretamente, por su directora Bárbara Gutiérrez, que lamentaba la escasa participación de personas desempleadas en un encuentro con empresarios del sector que, a juicio del sindicato, la patronal ‘ni siquiera publicitó de manera adecuada’.

“La patronal no hizo absolutamente nada por publicitar la jornada y simplemente se mandó un mensaje de texto a los teléfonos móviles. Desde CCOO creemos que el interés de la Asociación de Hostelería era precisamente que no tuviera ningún éxito porque quizás el objetivo encubierto de la patronal actual tenga más que ver con la propuesta que ya se lanzó en 2019, la de traer personal de otros países. De todos modos, han vendido que había grandes ofertas cuando realmente lo que allí se ofrecía era el convenio colectivo. Por eso les invitamos a organizar una nueva jornada, publicitándola como se debe y donde podamos ver qué es lo que allí se ofrece”, ha apuntado Rosa Mantecón.

El sindicato ha instado a la patronal a que ‘exija a las empresas del sector a respetar los derechos de las personas trabajadoras’ y a hacer propósito de enmienda porque “por mucho que quieran construir un relato que señale a las personas desempleadas, a estas alturas no van a engañar a nadie “porque todo el mundo sabe lo que pasa en hostelería, todas tenemos un caso cercano de abusos y de no respetar lo que dice el contrato. Es algo que no se inventa CCOO sino que toda la sociedad cántabra lo ve y lo conoce”, ha afirmado Marta Careaga.

Para las sindicalistas, lo que realmente ocurre en el sector es que no se reconocen las categorías profesionales, no se respetan los descansos, no se respetan las 12 horas entre jornadas, hay mucho exceso de jornada que no se paga, las medidas de seguridad y salud brillan por su ausencia, en ocasiones ni siquiera se les da el alta en la Seguridad Social.

“Esta es la realidad del problema, la precariedad extrema que existe en el sector y los bajos salarios. Ante esto sí mostramos preocupación y malestar por la actitud de una patronal que no está a la altura del sector al que representa y que supone el 13% del Producto Interior Bruto (PIB) de Cantabria, que emplea a más de 16.000 personas, superando las 25.000 en picos como el mes de julio del año pasado, un sector que pide a gritos un cambio que no puede darse de otra manera que no sea a través de la mejora de las condiciones de trabajo”, ha señalado la secretaria general de CCOO de Cantabria.

Para Mantecón, “es inadmisible que, ante tal situación de precariedad laboral, la patronal se permita lanzar un discurso en el que, echando balones fuera, atacan a las personas desempleadas, a las que se les atribuye tener pocas ganas de trabajar y asegurando que está probado que hay buenas condiciones de trabajo en la hostelería. Lo que necesita el sector es estabilidad, fijar las plantillas con salarios dignos y el cumplimiento estricto de los contratos. Más en estos momentos cuando el sector vive un momento de recuperación total, registrando cifras extraordinarias, tal y como publica el Instituto Nacional de Estadística (INE)”.

Convenio de Hostelería y propuestas

En este sentido, Marta Careaga se ha referido al actual convenio que rige la hostelería de Cantabria, y que CCOO se negó a firmar porque no cumplía con ninguna de las expectativas en un momento donde “los beneficios del sector eran estratosféricos. Sin embargo, en la negociación no se vio ni un atisbo de mejorar la calidad de vida de los y las trabajadoras, el convenio no incorporaba los incrementos salariales que deberían darse en ese momento para recuperar poder adquisitivo. Nos pusieron verde por no firmarlo pero ahora el tiempo nos está dando la razón y, de hecho, las categorías más bajas de cualquier otro convenio contempla salarios más altos”.

Así, la secretaria general ha enumerado los salarios de las categorías más bajas de los convenios de detallistas de la alimentación, comercio textil, almacenista de coloniales, comercio metal, materiales de construcción y mueble y madera, donde las categorías más bajas cobran más que un ayudante de camarero o camarera del convenio de hostelería.

De ahí, que el sindicato haya anunciado que para el próximo convenio van a solicitar que ‘se pague al personal por trabajar en domingo o festivo, como se paga al personal de contact center, al personal sanitario o al del comercio, por poner solo algunos ejemplos’.