CCOO rechaza la creación de policías locales interinos que plantea el Gobierno de Cantabria

El sindicato considera que se trata de ‘un paso atrás de gigante’ en el desarrollo profesional de la policía local y ‘una amenaza directa a la calidad del servicio’

Raúl Rivera: “La Policía Nacional y la Guardia Civil no contemplan interinos en sus plantillas al ser servicios esenciales que requieren estabilidad y máxima capacitación. ¿Por qué el Gobierno de Cantabria pretende precarizar a quienes garantizan la seguridad pública en nuestros municipios?”

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Cantabria (CCOO) ha manifestado su rotundo rechazo a la propuesta del Gobierno autonómico de modificar la Ley de Coordinación de Policías Locales e introducir la figura del policía local interino en los ayuntamientos de la región.

A juicio de la federación, esta medida supone “un paso atrás de gigante” en el desarrollo profesional de la policía local y una amenaza directa a la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía.

Para Raúl Rivera, delegado de CCOO en el Ayuntamiento de Santander, “legalizar ahora la figura del policía interino hará posible cubrir una plaza estructural con personal interino lo que, no sólo consolida la precariedad, sino que contradice abiertamente los compromisos de España con la Unión Europea (UE) y las reformas de estabilización actualmente en curso”.

Además, desde la Federación de Servicios a la Ciudadanía se ha alertado de que la propuesta incluye la creación de bolsas de empleo para interinos, condicionando su integración a la superación del curso básico policial de manera voluntaria, sin reconocimiento de la condición de funcionario en prácticas y sin estar sujetos a los mismos procesos formativos que el resto de aspirantes. Para CCOO, esto supone “una chapuza que minará la profesionalidad y la calidad del servicio en los ayuntamientos de Cantabria”, ha afirmado Rivera.

Esta iniciativa, a juicio del sindicato, rompe los principios básicos de igualdad, mérito y capacidad, generando diferencias de capacitación entre agentes y afectando de forma directa a la calidad del servicio.

Del mismo modo, para la federación, el régimen propuesto no se ajusta a la legalidad vigente. El artículo 92.3 de la Ley de Bases del Régimen Local establece que los cuerpos de policía local deben estar integrados únicamente por funcionarios de carrera, como ya lo ratificó la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en la sentencia 828/2019, que concluye que no es legal el nombramiento de policías locales interinos tras la reforma legal de 2017.

“La Policía Nacional y la Guardia Civil no contemplan interinos en sus plantillas, porque se trata de servicios esenciales que requieren estabilidad y máxima capacitación. No entendemos por qué el Gobierno de Cantabria pretende precarizar precisamente a quienes garantizan la seguridad pública en nuestros municipios”, ha añadido el delegado de CCOO.

Tanto CCOO como el resto de sindicatos representados en la Comisión de Coordinación de Policía Local de Cantabria han mostrado un rechazo frontal a esta propuesta y, por ello, la Federación de Servicios a la Ciudadanía ha exigido al Gobierno de Cantabria la retirada inmediata de este proyecto de reforma legal, y ha solicitado a los partidos de la oposición que ejerzan su papel de control al Ejecutivo autonómico y se posicionen contra una medida que califica como “un sinsentido y un despropósito”.