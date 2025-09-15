  • 15 de septiembre de 2025
  1. Home
  2. Editorial
  3. EDITORIAL-. Bicicletas, balones…

El genocidio en Gaza debe parar e Israel debe ser repudiada por todos los organismos internacionales – (C) Foto: David Laguillo/CANTABRIA DIARIO

EDITORIAL-. Bicicletas, balones y Dignidad

.
Digiqole Ad

El fiasco de la Vuelta a España es únicamente culpa de sus propios organizadores, por persistir en la participación del estado genocida de Israel

El fútbol, ese opio del pueblo que cada semana rompe Internet a su antojo

El genocidio en Gaza debe parar e Israel debe ser repudiada por todos los organismos internacionales - (C) Foto: David Laguillo/CANTABRIA DIARIO
El genocidio en Gaza debe parar e Israel debe ser repudiada por todos los organismos internacionales – (C) Foto: David Laguillo/CANTABRIA DIARIO

El Deporte no debe estar por encima de la Dignidad y la Democracia. Pero España es un país peculiar, que se paraliza cuando unos tíos en calzoncillos le pegan patadas a un balón.

También se paraliza con los ciclistas, aunque esta vez a La Vuelta le ha salido mal, por no impedir la participación de un equipo del estado genocida de Israel.

La Vuelta cometió varios errores, pero el más grave fue empecinarse en continuar adelante con la participación de Israel, cuando estaba bastante claro el masivo rechazo a la participación.

Este error se genera al creer que el Deporte está por encima de todo, al igual que cuando LALIGA, gestora privada del opio del pueblo, piensa que su contenido es más importante que el contenido de otras personas y empresas, y se permite el lujo de romper internet cada vez que hay fútbol. Son errores de valoración y de criterio que, a la larga, se acaban pagando caro como le ha pasado a La Vuelta.

Porque nadie puede permanecer impasible cuando ve imágenes de niños muertos o famélicos, asesinados o muertos de hambre por culpa de Israel. Y el Deporte no está por encima.

Israel, ese estado asesino de niños, debe de ser aislado de todos los organismos internacionales, repudiado por la Comunidad Internacional y, por supuesto, no debe ser invitado a festivales como EuroVisión, donde en realidad nunca han pintado nada, pero ahora con más motivo deben ser expulsados. Por Dignidad.

CANTABRIA DIARIO
Últimas entradas de CANTABRIA DIARIO (ver todo)
.

También te puede interesar...

.

Tags:

CANTABRIA DIARIO

https://www.cantabriadiario.com

1 Comment

Comments are closed.

© 2009- 2025 CANTABRIA DIARIO. Todos los derechos reservados. CONTACTO Twitter.com/cantabriadiario Facebook.com/cantabriadiario Notas de prensa y convocatorias: noticias@cantabriadiario.com Publicidad: publicidad@estorrelavega.com Calle Julián Ceballos 6, Entresuelo, Oficina 4 39300 Torrelavega Lunes a viernes (de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas) Teléfono: 942394881 POLÍTICA DE PUBLICIDAD Este periódico rechaza anuncios de contactos y/o servicios relacionados con la prostitución o explotación sexual; productos o servicios relacionados con las ciencias ocultas y pseudociencias; servicios o productos “milagro”; productos y servicios sanitarios no verificados por las autoridades sanitarias y esquemas de venta multinivel y/o piramidales. Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento expreso para la aceptación de las mencionadas cookies. Para más información, pinche en AVISO LEGAL/QUIÉNES SOMOS (C) CANTABRIA DIARIO ES UNA MARCA REGISTRADA -- AVISO LEGAL -- Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación periódica, por cualquier medio o procedimiento, sin tener la autorización previa, expresa y por escrito del editor, incluyendo el uso directa o indirectamente comercial en forma de reseñas, resúmenes, o extractos de prensa, a lo que se manifiesta oposición expresa. Copyright © 2009-2025 CantabriaDiario.com Cantabria Diario es una marca registrada - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - - PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN SIN PERMISO PREVIO - Reglamento General de Protección de Datos / Política de Privacidad

.