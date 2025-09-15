EDITORIAL-. Bicicletas, balones y Dignidad

El fiasco de la Vuelta a España es únicamente culpa de sus propios organizadores, por persistir en la participación del estado genocida de Israel

El fútbol, ese opio del pueblo que cada semana rompe Internet a su antojo

El genocidio en Gaza debe parar e Israel debe ser repudiada por todos los organismos internacionales – (C) Foto: David Laguillo/CANTABRIA DIARIO

El Deporte no debe estar por encima de la Dignidad y la Democracia. Pero España es un país peculiar, que se paraliza cuando unos tíos en calzoncillos le pegan patadas a un balón.

También se paraliza con los ciclistas, aunque esta vez a La Vuelta le ha salido mal, por no impedir la participación de un equipo del estado genocida de Israel.

La Vuelta cometió varios errores, pero el más grave fue empecinarse en continuar adelante con la participación de Israel, cuando estaba bastante claro el masivo rechazo a la participación.

Este error se genera al creer que el Deporte está por encima de todo, al igual que cuando LALIGA, gestora privada del opio del pueblo, piensa que su contenido es más importante que el contenido de otras personas y empresas, y se permite el lujo de romper internet cada vez que hay fútbol. Son errores de valoración y de criterio que, a la larga, se acaban pagando caro como le ha pasado a La Vuelta.

Porque nadie puede permanecer impasible cuando ve imágenes de niños muertos o famélicos, asesinados o muertos de hambre por culpa de Israel. Y el Deporte no está por encima.

Israel, ese estado asesino de niños, debe de ser aislado de todos los organismos internacionales, repudiado por la Comunidad Internacional y, por supuesto, no debe ser invitado a festivales como EuroVisión, donde en realidad nunca han pintado nada, pero ahora con más motivo deben ser expulsados. Por Dignidad.