Exposiciones, talleres infantiles, bicicletada nocturna y Día Sin Coche, actividades de la Semana Europea de la Movilidad

Agustín Navarro destaca la importancia de esta semana que está dirigida a sensibilizar de los beneficios para la salud pública y el medio ambiente asociados al uso de modos de transporte sostenibles, en particular el transporte público, la bicicleta y los desplazamientos a pie

El Ayuntamiento de Santander ha organizado distintas actividades con motivo de la celebración de la Semana Europea de la Movilidad que tendrá lugar esta misma semana, desde mañana martes y hasta el lunes 22.

Así lo ha anunciado el concejal de Movilidad Sostenible, Agustín Navarro, quien ha explicado que se llevarán a cabo exposiciones, diversos talleres infantiles, bicicletada nocturna y Día Sin Coche, entre otras actividades.

Las propuestas comenzarán mañana martes 16 a las 11.00 horas con una exposición de coches eléctricos en la Plaza Porticada. Por la tarde, de 17.00 a 20.00 horas, habrá un taller denominado ‘El gran juego de las señales’ en la Plaza de Pombo y, a la misma hora, en la Plaza de Alfonso XIII, se celebrará el taller TuEbici para el manejo y funcionamiento del servicio municipal de bicicletas eléctricas.

El miércoles 17, solo por la tarde, la Plaza Alfonso XIII acogerá la propuesta ‘Santander sobre ruedas’, clases de patinaje en línea con un monitor especializado para edades de 4 a 14 años. Y en la Plaza Porticada se desarrollará el taller ‘Aprendo pintando’, que permitirá a los más pequeños diseñar su camiseta con su medio de transporte favorito. Para edades de 3 a 12 años.

El jueves 18 habrá otras dos actividades: El taller ‘El gran juego de las señales’, de 17.00 a 20.00 horas, en la Plaza Alfonso XIII, y de 18.00 a 20.00 horas en el Parque de las Llamas el ‘Basket sobre ruedas’ para disfrutar de una jornada cargada de empatía, sensibilización, concentración y respeto, jugando al baloncesto en silla de ruedas. A partir de 10 años.

Por su parte, el viernes 19 la Oficina Municipal de Fondos y Asuntos Europeos del Ayuntamiento de Santander participa en esta Semana Europea de la Movilidad a través de una actividad del proyecto ‘Europa a PIE de calle’. En horario de 17.00 a 19.00 horas, en la Plaza de Pombo, en este taller, los participantes aprenderán cuestiones básicas sobre la educación vial, con la creación de sus propias señales de tráfico.

Y de 21.00 a 23.00 horas, se celebrará la bicicletada nocturna desde Las Llamas, un recorrido para toda la familia por uno de los tramos de carril-bici mas bonitos de la ciudad.

Habrá una ruta nórdica el sábado 20, de 10.00 a 12.30 horas, que será impartida por Oxígeno 21. Para inscribirse, a través del correo nwcoxigeno21@gmail.com

El domingo 21, en el anfiteatro del Centro Botín, de 18.00 a 20.00 horas, se celebrará una gala de patinaje artístico a cargo del Centro Profesional Alexmar.

Y ya el lunes 22 tendrá lugar el Día Sin Coche, de 07.00 a 21.00 horas, jornada en la que el TUS será gratis y en la que los ciudadanos podrán disfrutar de una hora seguida de TUeBICI con el código TUeBICI2025.

Durante esta semana habrá dos concursos, una sobre las paradas de autobuses en el que habrá que descubrir las palabras ocultas en la sopa de letras y el otro titulado ‘Gira y Gana’.

Semana Europea de la Movilidad

La Semana Europea de la Movilidad es una campaña dirigida a sensibilizar de los beneficios para la salud pública y el medio ambiente asociados al uso de modos de transporte sostenibles, en particular, el transporte público, la bicicleta y los desplazamientos a pie.

Esta iniciativa surgió en Europa en 1999 y a partir del año 2000 contó con el apoyo de la Comisión Europea. Se celebra cada año, del 16 al 22 de septiembre, realizando actividades para promocionar la movilidad sostenible y fomentando el desarrollo de buenas prácticas y medidas permanentes.