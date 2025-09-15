  • 15 de septiembre de 2025
  1. Home
  2. Santander
  3. Exposiciones, talleres infantiles,…

Exposiciones, talleres infantiles, bicicletada nocturna y Día Sin Coche, actividades de la Semana Europea de la Movilidad

.
Digiqole Ad

Agustín Navarro destaca la importancia de esta semana que está dirigida a sensibilizar de los beneficios para la salud pública y el medio ambiente asociados al uso de modos de transporte sostenibles, en particular el transporte público, la bicicleta y los desplazamientos a pie

El Ayuntamiento de Santander ha organizado distintas actividades con motivo de la celebración de la Semana Europea de la Movilidad que tendrá lugar esta misma semana, desde mañana martes y hasta el lunes 22.

Así lo ha anunciado el concejal de Movilidad Sostenible, Agustín Navarro, quien ha explicado que se llevarán a cabo exposiciones, diversos talleres infantiles, bicicletada nocturna y Día Sin Coche, entre otras actividades.

Las propuestas comenzarán mañana martes 16 a las 11.00 horas con una exposición de coches eléctricos en la Plaza Porticada. Por la tarde, de 17.00 a 20.00 horas, habrá un taller denominado ‘El gran juego de las señales’ en la Plaza de Pombo y, a la misma hora, en la Plaza de Alfonso XIII, se celebrará el taller TuEbici para el manejo y funcionamiento del servicio municipal de bicicletas eléctricas.

El miércoles 17, solo por la tarde, la Plaza Alfonso XIII acogerá la propuesta ‘Santander sobre ruedas’, clases de patinaje en línea con un monitor especializado para edades de 4 a 14 años. Y en la Plaza Porticada se desarrollará el taller ‘Aprendo pintando’, que permitirá a los más pequeños diseñar su camiseta con su medio de transporte favorito. Para edades de 3 a 12 años.

El jueves 18 habrá otras dos actividades: El taller ‘El gran juego de las señales’, de 17.00 a 20.00 horas, en la Plaza Alfonso XIII, y de 18.00 a 20.00 horas en el Parque de las Llamas el ‘Basket sobre ruedas’ para disfrutar de una jornada cargada de empatía, sensibilización, concentración y respeto, jugando al baloncesto en silla de ruedas. A partir de 10 años.

Por su parte, el viernes 19 la Oficina Municipal de Fondos y Asuntos Europeos del Ayuntamiento de Santander participa en esta Semana Europea de la Movilidad a través de una actividad del proyecto ‘Europa a PIE de calle’. En horario de 17.00 a 19.00 horas, en la Plaza de Pombo, en este taller, los participantes aprenderán cuestiones básicas sobre la educación vial, con la creación de sus propias señales de tráfico.

Y de 21.00 a 23.00 horas, se celebrará la bicicletada nocturna desde Las Llamas, un recorrido para toda la familia por uno de los tramos de carril-bici mas bonitos de la ciudad.

Habrá una ruta nórdica el sábado 20, de 10.00 a 12.30 horas, que será impartida por Oxígeno 21. Para inscribirse, a través del correo nwcoxigeno21@gmail.com

El domingo 21, en el anfiteatro del Centro Botín, de 18.00 a 20.00 horas, se celebrará una gala de patinaje artístico a cargo del Centro Profesional Alexmar.

Y ya el lunes 22 tendrá lugar el Día Sin Coche, de 07.00 a 21.00 horas, jornada en la que el TUS será gratis y en la que los ciudadanos podrán disfrutar de una hora seguida de TUeBICI con el código TUeBICI2025.

Durante esta semana habrá dos concursos, una sobre las paradas de autobuses en el que habrá que descubrir las palabras ocultas en la sopa de letras y el otro titulado ‘Gira y Gana’.

Semana Europea de la Movilidad

La Semana Europea de la Movilidad es una campaña dirigida a sensibilizar de los beneficios para la salud pública y el medio ambiente asociados al uso de modos de transporte sostenibles, en particular, el transporte público, la bicicleta y los desplazamientos a pie.

Esta iniciativa surgió en Europa en 1999 y a partir del año 2000 contó con el apoyo de la Comisión Europea. Se celebra cada año, del 16 al 22 de septiembre, realizando actividades para promocionar la movilidad sostenible y fomentando el desarrollo de buenas prácticas y medidas permanentes.

David Laguillo
Últimas entradas de David Laguillo (ver todo)
.

También te puede interesar...

.

David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

1 Comment

Comments are closed.

© 2009- 2025 CANTABRIA DIARIO. Todos los derechos reservados. CONTACTO Twitter.com/cantabriadiario Facebook.com/cantabriadiario Notas de prensa y convocatorias: noticias@cantabriadiario.com Publicidad: publicidad@estorrelavega.com Calle Julián Ceballos 6, Entresuelo, Oficina 4 39300 Torrelavega Lunes a viernes (de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas) Teléfono: 942394881 POLÍTICA DE PUBLICIDAD Este periódico rechaza anuncios de contactos y/o servicios relacionados con la prostitución o explotación sexual; productos o servicios relacionados con las ciencias ocultas y pseudociencias; servicios o productos “milagro”; productos y servicios sanitarios no verificados por las autoridades sanitarias y esquemas de venta multinivel y/o piramidales. Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento expreso para la aceptación de las mencionadas cookies. Para más información, pinche en AVISO LEGAL/QUIÉNES SOMOS (C) CANTABRIA DIARIO ES UNA MARCA REGISTRADA -- AVISO LEGAL -- Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación periódica, por cualquier medio o procedimiento, sin tener la autorización previa, expresa y por escrito del editor, incluyendo el uso directa o indirectamente comercial en forma de reseñas, resúmenes, o extractos de prensa, a lo que se manifiesta oposición expresa. Copyright © 2009-2025 CantabriaDiario.com Cantabria Diario es una marca registrada - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - - PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN SIN PERMISO PREVIO - Reglamento General de Protección de Datos / Política de Privacidad

.