Detenido por tráfico de drogas en las inmediaciones de su trabajo y su domicilio

La Policía Nacional le ha intervenido 72,71 gramos de una sustancia estupefaciente, al parecer MDMA; 82,25 gramos de una sustancia, presumiblemente cocaína; 55 pastillas de Viagra; un arma de aire comprimido; una defensa extensible; y 5.980 euros

La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de tráfico de drogas, que llevaba a cabo en dos barrios de Santander, uno correspondiente al lugar donde trabaja y otro a la zona donde reside.

Inicio de la investigación

Agentes de Policía Nacional especializados en la investigación del tráfico de sustancias estupefacientes, actuando en el marco previsto en el Plan Operativo de Respuesta Policial contra el Tráfico Minorista de Drogas, comenzaron una investigación tras haber tenido conocimiento que un individuo podría estar dedicándose a la comisión de esta ilícita actividad, concretamente a la venta de sustancias tales, como cocaína y MDMA. A partir de ahí, los investigadores comienzan sus averiguaciones con el objeto de contrastar la veracidad de las informaciones de que disponían.

Durante los dispositivos de vigilancia y seguimiento desarrollados a lo largo de la investigación, los agentes pudieron comprobar que este individuo, efectivamente, se dedicaba a la venta de sustancia estupefaciente, manteniendo contacto con numerosos clientes, que realizaba, tanto en las inmediaciones del lugar donde desarrollaba su actividad profesional, como en el barrio donde reside, todo ello en la ciudad de Santander. Además, los investigadores observaron cómo esta persona trataba de pasar desapercibida en sus contactos con esos clientes, adoptando medidas de seguridad en todo momento y mostrando una gran especialización y profesionalidad en esa actividad delincuencial.

La investigación permitió conocer el “modus operandi” utilizado por el investigado, el cual mantenía contactos con sus compradores, bien en la zona de su trabajo, bien en el barrio de residencia, donde les entregaba la sustancia estupefaciente tras comprobar que no era observado por terceras personas, recibiendo a cambio el dinero, que en muchas ocasiones era a través de pagos NFC usando sus respectivos terminales móviles, y en otros, en metálico

Explotación operativa

Avanzada la investigación y una vez constatada la actividad ilícita, en el curso de la mañana del pasado día 8 de octubre, los investigadores llevaron a cabo la explotación operativa, procediendo a la detención del investigado como presunto autor de un delito de tráfico de drogas, y cumplimentando una diligencia de entrada y registro en su domicilio, previamente autorizada por el Juzgado de Instrucción DOS de Santander, lo que permitió reunir más pruebas de cargo sobre la comisión de actividad delictiva.

En el registro se intervinieron: 72,71 gramos de una sustancia, al parecer MDMA; 82,25 gramos, presumiblemente cocaína; 55 pastillas Viagra; un arma de aire comprimido; una defensa extensible; y, 5.980 euros, además de otros efectos.

Finalizada la diligencia de entrada y registro, el detenido fue trasladado a la Jefatura Superior de Policía para la tramitación del correspondiente atestado policial.

Puesta a disposición judicial

Concluidas todas las diligencias en dependencias policiales, el detenido fue puesto a disposición de la Autoridad judicial, donde se decretó su posterior puesta en libertad.

Relevancia del operativo

Con la detención de esta persona se han conseguido erradicar dos puntos de venta de sustancia estupefaciente, que el investigado desarrollaba en dos zonas de la ciudad.

Colaboración ciudadana-Policía Nacional