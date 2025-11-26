Los sindicatos denuncian «bloqueo institucional» a la Policía Local de Santander

Los Sindicatos APLB-USO, CC.OO, CSIF, SIEP y UGT, en representación de la plantilla de la Policía Local de

Santander, han denunciado públicamente la ‘gravedad’ de la situación que atraviesa este servicio esencial y el ‘absoluto bloqueo institucional’ hacia sus trabajadores.

En un comunicado conjunto, los sindicatos explican que el pasado 18 de noviembre la práctica totalidad de la plantilla asistió a la Asamblea de Trabajadores, donde se manifestó un ‘malestar generalizado ante el reiterado incumplimiento de acuerdos por parte del Ayuntamiento’.

La plantilla expresó su ‘cansancio ante meses de promesas incumplidas, retrasos injustificables y una sensación creciente de abandono institucional’, se detalla en el comunicado, y añaden que el día 24 se reunieron con la alcaldesa pero la reunión «fue completamente infructuosa. La Alcaldía no mostró voluntad real de negociación, ni intención de solucionar el bloqueo existente, ni disposición a abordar seriamente los temas que afectan de forma directa a la plantilla».

Los sindicatos denuncian que el Ayuntamiento se sigue «negando a negociar mejoras organizativas, a cumplir la palabra dada y a respetar el acuerdo firmado el 9 de abril de 2024 sobre el Complemento de Destino cuyo expediente está en Intervención General del Estado y según Alcaldía “el problema del Complemento de Destino de la Policía puede ser que sea en la forma, en la elaboración del expediente”.

Los representantes sindicales avanzan que los policías locales ‘dejarán de realizar servicios extraordinarios ni prolongaciones de jornada y, no utilizar los teléfonos personales para el servicio’, consecuencia directa del ‘abandono institucional al que se está sometiendo al colectivo’.