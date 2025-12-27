  • 28 de diciembre de 2025
Guardias Civiles animan a seguir usando los triángulos, pese a la baliza obligatoria V16

Diego Madrazo, de la AUGC, intervino en El Programa de Ana Rosa de TELECINCO

Se acerca el 1 de enero de 2026 y, con el nuevo año, la obligatoriedad de llevar en el coche un cacharro nuevo, la polémica baliza V16, que ha impuesto la Dirección General de Tráfico (DGT).

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) a través de su portavoz Diego Madrazo, ha criticado la fiabilidad de este trasto con pilas, que apenas se ve, y aconsejan «mantener los triángulos».

No son las únicas críticas recibidas por el aparato, ya que también los bomberos han criticado duramente la utilidad de ese cacharro, y los propios conductores también han difundido numerosos vídeos en los que se puede comprobar la escasa visibilidad de la baliza. La conectividad de la V16 también ha generado numerosas críticas y locas teorías conspiranoicas de todo tipo.

«La carretera es un entorno hostil, por lo que no debemos fiar nuestra seguridad a un dispositivo que solo se ve cuando otro vehículo está muy próximo», según Diego Madrazo (@AUGC_RR_II) y «anima a los conductores a que sigan empleando el triángulo de emergencia en caso de accidente», criticó Madrazo en El Programa de Ana Rosa.

David Laguillo
David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

