  • 4 de septiembre de 2025
  1. Home
  2. Portada
  3. Confirmada la condena…

En la imagen el interior de un tren de FEVE en Cantabria, cuyo servicio ha experimentado un deterioro notable tras las inversiones de ADIF en la alta velocidad – (C) Foto: David Laguillo Las Mesas de Movilidad tildan de “disparate” el incremento de tiempos de viaje en cercanías y exigen la convocatoria de la Mesa del Ferrocarril

Confirmada la condena a 11 años de prisión a los dos jóvenes que mataron a otro en el apeadero de Boo de Piélagos

.
Digiqole Ad

La Sala señala que la marca en el cadáver por la caída a las vías “hace incompatible ese golpe con una caída accidental” y confirma que existió abuso de superioridad

En la imagen el interior de un tren de FEVE en Cantabria, cuyo servicio ha experimentado un deterioro notable tras las inversiones de ADIF en la alta velocidad - (C) Foto: David Laguillo Las Mesas de Movilidad tildan de “disparate” el incremento de tiempos de viaje en cercanías y exigen la convocatoria de la Mesa del Ferrocarril


Desestima el recurso de los condenados contra la sentencia del tribunal del jurado, porque las pruebas practicadas en el juicio fueron “suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia”

Santander, 4 de septiembre de 2025.-

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha confirmado la condena a once años de prisión de los dos jóvenes que en febrero del pasado año agredieron en el apeadero de tren de Boo de Piélagos a otro joven, quien cayó a las vías y falleció a consecuencia de los golpes recibidos.

En una sentencia que no es firme porque contra la misma cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, la Sala desestima el recurso presentado por las defensas de los dos condenados contra la resolución dictada el pasado junio por el magistrado presidente del jurado, después de que el tribunal de legos les declarara culpables.

En aquella sentencia, los acusados fueron condenados como autores de un delito de homicidio con la agravante de abuso de superioridad y la atenuante de reparación del daño -antes de la celebración del juicio ambos consignaron 10.000 y 15.000 euros, respectivamente-.

La condena de cada uno también incluyó una medida de libertad vigilada de diez años tras la finalización de la pena privativa de libertad y la prohibición de acercarse y comunicar con los familiares del fallecido durante doce años.

En concepto de responsabilidad civil, el magistrado les impuso el pago, de manera conjunta y solidaria, de indemnizaciones a la madre, padrastro y hermanos de la víctima que suman 170.500 euros.

Pruebas de cargo suficientes

Todos estos pronunciamientos han sido ahora confirmados por la Sala Civil y Penal, que señala en su sentencia que “los elementos de convicción practicados en el acto del juicio con todas las garantías” son “pruebas de cargo suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia”.

Así, explica que “existió prueba de cargo referente a que los acusados agredieron al joven; que como consecuencia de esa agresión este cayó en el andén; que los acusados continuaron golpeándole hasta que cayó a las vías del tren; que estos hechos se realizan por los acusados con intención de acabar con la vida del joven, o al menos representándose la alta probabilidad de que el mismo falleciese a causa de sus actos y, finalmente, que los acusados abandonaron el lugar de los hechos”.

“Estas conclusiones fácticas no son absurdas, ilógicas y contrarias a la razón habida cuenta del resultado probatorio”, añade la Sala.

La caída no fue accidental

Además, sobre la posibilidad de que la caída a la vía fuera accidental, explican los magistrados que del informe forense se desprende que existía una “marca por impacto del cuerpo con tirafondo del raíl, lo que objetiva haber sufrido un impacto con fuerza y direccionalidad”.

Entiende, por tanto, el tribunal que “la descripción objetiva anterior hace incompatible ese golpe con una caída accidental”.

“Se describe un cadáver que ha sufrido golpes y contusiones, que ha chocado su cabeza con los tornillos de la base del poste informativo del andén, que su frente impactó también con el pavimento del borde del andén, y que fue lanzado hacia los raíles de la vía impactando con más fuerza en la parte superior”, lo que “impide calificar el fallecimiento violento como accidental”, señala.

También desestima el tribunal la petición de las defensas de eliminar la agravante de superioridad, y es que “a la vista de la declaración de hechos probados, concurren los elementos objetivos y subjetivos que definen esta agravante, y que se sustenta en las declaraciones de los testigos presenciales”.

Finalmente, la Sala descarta la falta de imparcialidad del magistrado presidente del jurado, que alegan las defensas en su recurso, durante las explicaciones que este dio a sus miembros en el momento de entregarles el objeto del veredicto.

Para el tribunal de apelación “no se puede afirmar que la actuación del magistrado presidente haya sido parcial”, y “el contenido de las instrucciones dadas no tiene virtualidad para influir en las decisiones de los jurados sobre la forma de valorar cada una de las pruebas y extraer las consecuencias”.

Por todo ello, la Sala desestima los recursos de los dos condenados y les hace saber que pueden interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

David Laguillo
Últimas entradas de David Laguillo (ver todo)
.

También te puede interesar...

La Guardia Civil de Cantabria detiene a dos personas con ochenta kilos de «speed» CSIF rechaza la creación de policías interinos en Cantabria por «vulnerar la legalidad y degradar la profesión» PODEMOS denuncia ante la Fiscalía la Avenida Generalísimo Franco de Ontaneda

David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

1 Comment

Comments are closed.

© 2009- 2025 CANTABRIA DIARIO. Todos los derechos reservados. CONTACTO Twitter.com/cantabriadiario Facebook.com/cantabriadiario Notas de prensa y convocatorias: noticias@cantabriadiario.com Publicidad: publicidad@estorrelavega.com Calle Julián Ceballos 6, Entresuelo, Oficina 4 39300 Torrelavega Lunes a viernes (de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas) Teléfono: 942394881 POLÍTICA DE PUBLICIDAD Este periódico rechaza anuncios de contactos y/o servicios relacionados con la prostitución o explotación sexual; productos o servicios relacionados con las ciencias ocultas y pseudociencias; servicios o productos “milagro”; productos y servicios sanitarios no verificados por las autoridades sanitarias y esquemas de venta multinivel y/o piramidales. Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento expreso para la aceptación de las mencionadas cookies. Para más información, pinche en AVISO LEGAL/QUIÉNES SOMOS (C) CANTABRIA DIARIO ES UNA MARCA REGISTRADA -- AVISO LEGAL -- Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación periódica, por cualquier medio o procedimiento, sin tener la autorización previa, expresa y por escrito del editor, incluyendo el uso directa o indirectamente comercial en forma de reseñas, resúmenes, o extractos de prensa, a lo que se manifiesta oposición expresa. Copyright © 2009-2025 CantabriaDiario.com Cantabria Diario es una marca registrada - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - - PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN SIN PERMISO PREVIO - Reglamento General de Protección de Datos / Política de Privacidad

.