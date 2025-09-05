La exposición monográfica reunirá a criadores, aficionados y ejemplares de esta raza

La Cantábrica acogerá el sábado 13 de septiembre una actividad del Real Club Español del Perro Pastor Alemán

Astillero, 4 de septiembre de 2025. El próximo sábado 13 de septiembre, a partir de las 10:00 horas, La Cantábrica, en Astillero, será el escenario de una nueva actividad organizada por el Real Club Español del Perro Pastor Alemán (RCEPPA), Delegación de Cantabria.

Durante la jornada del sábado se desarrollará una exposición monográfica en la que participarán distintos ejemplares de la raza Pastor Alemán. Este encuentro reúne a criadores y aficionados de toda la región, en un formato que combina la valoración técnica de los animales con la vertiente divulgativa para el público que se acerque a presenciar la actividad.

El evento contará con la participación del juez especialista D. Rafael Ortiz, que evaluará a los ejemplares conforme a los criterios establecidos por la organización. El concejal de Bienestar Animal, Óscar Osorio, ha subrayado que «desde el Ayuntamiento entendemos la convivencia con los animales como una parte esencial de la vida en el municipio, y por ello apoyamos actividades que fomenten el respeto y el conocimiento en torno a ellos».