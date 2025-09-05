  • 5 de septiembre de 2025
  1. Home
  2. Cantabria
  3. La Cantábrica acogerá…

La Cantábrica acogerá el sábado 13 de septiembre una actividad del Real Club Español del Perro Pastor Alemán

La Cantábrica acogerá el sábado 13 de septiembre una actividad del Real Club Español del Perro Pastor Alemán

.
Digiqole Ad

La exposición monográfica reunirá a criadores, aficionados y ejemplares de esta raza

La Cantábrica acogerá el sábado 13 de septiembre una actividad del Real Club Español del Perro Pastor Alemán
La Cantábrica acogerá el sábado 13 de septiembre una actividad del Real Club Español del Perro Pastor Alemán

Astillero, 4 de septiembre de 2025. El próximo sábado 13 de septiembre, a partir de las 10:00 horas, La Cantábrica, en Astillero, será el escenario de una nueva actividad organizada por el Real Club Español del Perro Pastor Alemán (RCEPPA), Delegación de Cantabria.

Durante la jornada del sábado se desarrollará una exposición monográfica en la que participarán distintos ejemplares de la raza Pastor Alemán. Este encuentro reúne a criadores y aficionados de toda la región, en un formato que combina la valoración técnica de los animales con la vertiente divulgativa para el público que se acerque a presenciar la actividad.

La cita contará con la participación de numerosos aficionados y ejemplares de esta raza, en una jornada que combinará aspectos técnicos y divulgativos, abierta al público general en un entorno accesible y familiar.

El evento contará con la participación del juez especialista D. Rafael Ortiz, que evaluará a los ejemplares conforme a los criterios establecidos por la organización. El concejal de Bienestar Animal, Óscar Osorio, ha subrayado que «desde el Ayuntamiento entendemos la convivencia con los animales como una parte esencial de la vida en el municipio, y por ello apoyamos actividades que fomenten el respeto y el conocimiento en torno a ellos».

David Laguillo
Últimas entradas de David Laguillo (ver todo)
.

También te puede interesar...

«Adiós», de José Prats, y el documental ‘Inania’, de Júlia Girós y Vera Herrero Mercader, ganan la cuarta edición de «Rurales» La ONU pide la suspensión de un desahucio en CantabriaLa ONU pide la suspensión de un desahucio en Cantabria PODEMOS denuncia ante la Fiscalía la Avenida Generalísimo Franco de Ontaneda
Tags:

David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

1 Comment

Comments are closed.

© 2009- 2025 CANTABRIA DIARIO. Todos los derechos reservados. CONTACTO Twitter.com/cantabriadiario Facebook.com/cantabriadiario Notas de prensa y convocatorias: noticias@cantabriadiario.com Publicidad: publicidad@estorrelavega.com Calle Julián Ceballos 6, Entresuelo, Oficina 4 39300 Torrelavega Lunes a viernes (de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas) Teléfono: 942394881 POLÍTICA DE PUBLICIDAD Este periódico rechaza anuncios de contactos y/o servicios relacionados con la prostitución o explotación sexual; productos o servicios relacionados con las ciencias ocultas y pseudociencias; servicios o productos “milagro”; productos y servicios sanitarios no verificados por las autoridades sanitarias y esquemas de venta multinivel y/o piramidales. Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento expreso para la aceptación de las mencionadas cookies. Para más información, pinche en AVISO LEGAL/QUIÉNES SOMOS (C) CANTABRIA DIARIO ES UNA MARCA REGISTRADA -- AVISO LEGAL -- Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación periódica, por cualquier medio o procedimiento, sin tener la autorización previa, expresa y por escrito del editor, incluyendo el uso directa o indirectamente comercial en forma de reseñas, resúmenes, o extractos de prensa, a lo que se manifiesta oposición expresa. Copyright © 2009-2025 CantabriaDiario.com Cantabria Diario es una marca registrada - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - - PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN SIN PERMISO PREVIO - Reglamento General de Protección de Datos / Política de Privacidad

.