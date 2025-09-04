UGT acusa a Educación de «maltratar» a los docentes interinos con una «caótica y chapucera» asignación de plazas

UGT ha acusado hoy a la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria de ‘maltratar’ al personal docente interino tras “una caótica y chapucera asignación de plazas que está generando incidencias, problemas de todo tipo y una mayor precariedad de sus condiciones de trabajo en el inicio del curso escolar 2025-2026”.

Según precisa en un comunicado el responsable de UGT-Enseñanza en Cantabria, Jesús San Emeterio, “desde que el pasado lunes 1 de septiembre se iniciara la incorporación del personal docente a sus centros educativos, no han cesado los problemas y las críticas por el descarado maltrato que están sufriendo los profesionales interinos”.

El sindicalista recuerda que ya la primera petición de vacantes para el profesorado interino se tuvo que ampliar un día más en agosto “por los tradicionales problemas que afectaban a Yedra, el gestor informático” y que después “se están registrado numerosas incidencias porque la plaza solicitada o no existía o no se ajustaba a lo requerido”.

“Es inaceptable que estemos a pocos días de comenzar el curso y que haya personal docente interino que no tenga la plaza vacante a la que tiene derecho y no sepa cuándo podrá acceder a trabajar de nuevo o si le va llegar otra vacante en la próxima convocatoria”, denuncia el responsable de UGT-Enseñanza, que considera que “estas situaciones son una clara vulneración de sus derechos laborales”.

El sindicalista reitera que “a las plazas vacantes inexistentes, se unen otras que no se ajustan con las solicitadas como por ejemplo profesores de música que no se encuentra con una plaza de música en sentido estricto, sino con una de Primaria con algunas horas de música que en realidad es una plaza perfilada”.

El responsable de UGT-Enseñanza en Cantabria agrega que “otros interinos se han encontrado con amenazas de despidos en determinados centros porque la Consejería de Educación argumenta que no tienen la titulación adecuada, cuando esa información está incorporada e informatizada desde el proceso opositor a sus bases de datos”.

“Es toda una chapuza en una gestión del personal docente interino que se ha agravado con el retraso de las convocatorias de las vacantes sobrevenidas en septiembre, a pesar de que ya había publicadas unas anteriores que facilitaban una incorporación más temprana a los centros”, matiza San Emeterio.

Incorporación posterior a las huelgas docentes

El sindicalista explica que “las nuevas instrucciones dadas retrasan la incorporación del personal interino a los días posteriores a la huelgas docentes que se inician el 8 de septiembre, a pesar de que se han marcado unos servicios mínimos que afectan a casi todo el profesorado docente porque incluye a los equipos directivos y a las tutorías de cada grupo o unidad”.

“Con esta medida el profesorado interino se incorpora en pleno comienzo de las clases, sin tener tiempo para la planificación básica del curso”, subraya el responsable autonómico de UGT-Enseñanza, que critica que el consejero de Educación, Sergio Silva, “presume de contar con un buen profesorado en Cantabria pero a parte de él lo maltrata con una nefasta gestión del interino que se repite año tras año”.

“No es ni mínimamente comprensible que el Gobierno de Cantabria rechace la condonación de deuda autonómica cuando supondría una inyección de liquidez económica para afrontar una mejor atención a las interinidades en educación y también a otros conflictos como la adecuación retributiva que está exigiendo el colectivo docente y que la Consejería de Educación rechaza y posterga ya durante más de un año”, concluye San Emeterio.