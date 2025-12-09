CORREOS dedicará un sello a Comillas
El miércoles se presenta el sello dedicado a Comillas dentro de la serie Pueblos con encanto
Santander, 9 de diciembre de 2025.– La alcaldesa de Comillas, María Teresa Noceda, y la directora de Filatelia y Relaciones Institucionales de Correos, Nuria Lera, presentan el miércoles el sello de Correos dedicado a Comillas que forma parte de la emisión anual Pueblos con Encanto.
Durante el acto se procederá al matasellado de honor.
