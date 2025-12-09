  • 10 de diciembre de 2025
Santander aprueba la revisión del Plan municipal de emergencias PEMUSAN – Foto: Temporal en Santander – (C) David Laguillo/CANTABRIA DIARIO

El 112 recibe 147 llamadas y gestiona 68 incidencias provocadas por el fuerte viento

La mayoría de los incidentes de han concentrado en el arco de la bahía sin que se hayan registrado daños personales

Foto: Temporal en Santander – (C) David Laguillo/CANTABRIA DIARIO

El Centro de Atención a Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria ha gestionado, entre las 07:00 y las 19:00 horas de hoy, un total de 147 llamadas relativas al fuerte viento que ha azotado la región, de las que se han derivado 68 incidencias. Desde el inicio de los avisos al 112 por fenómenos meteorológicos adversos, ayer a las 21:30 horas, han sido 158 las llamadas recibidas y 78 las incidencias gestionadas.

La mayoría de los incidentes de han concentrado en el arco de la bahía (Santander, El Astillero y Medio Cudeyo), aunque se han registrado daños diseminados en varias localidades. Se corresponden con ramas y árboles caídos, cableado descolgado, daños en fachadas y cubiertas de edificios, desplazamiento de mobiliario urbano y afección de señalética, sin que se hayan registrado daños personales.

David Laguillo
Últimas entradas de David Laguillo (ver todo)
David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

