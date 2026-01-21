Cuatro asociaciones piden a la Justicia que anule el convenio con Santa Clotilde

La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, la Asamblea de Mujeres de Cantabria, Ecologistas en Acción y la Asociación Cultural Ágora Solidaria a iniciativa y bajo coordinación de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública, han presentado un recurso contencioso-administrativo contra el ‘oscuro convenio que desvía a un hospital privado al menos 256 millones de euros’ pactado entre el Gobierno de Cantabria y Santa Clotilde.

En su recurso piden la nulidad del ‘irregular y oscuro “convenio singular” por el que el Servicio Cántabro de Salud (SCS), bajo las órdenes del consejero César Pascual, ha puesto en manos del hospital privado Santa Clotilde (HSC) una porción importante de determinadas áreas asistenciales que de esta forma se sustraen del servicio público’.

Las asociaciones denunciantes opinan que el ‘desvío’ de dinero público se efectúa, además, ‘sin que la entidad concesionaria disponga de los recursos necesarios para suplantar a la Sanidad pública en las prestaciones correspondientes’, y también argumentan que Santa Clotilde no es una entidad «sin ánimo de lucro» y opera como un hospital privado.

También detallan que una diputada del parlamento cántabro es al mismo tiempo la directora de Recursos Humanos del Hospital Santa Clotilde, algo que en opinión de las organizaciones denunciantes es «un conflicto de intereses».