Denuncian que Ampuero usó camellos en una actividad navideña

La Fundación Franz Weber censura el uso de animales silvestres ‘en cautividad, fuera de su hábitat originario y en contextos climáticos totalmente ajenos a su realidad’

La Fundación Franz Weber ha censurado el uso de animales como camellos en actividades navideñas impulsadas por el Ayuntamiento de Ampuero, aunque la organización animalista también apunta a más localidades cántabras que usan camellos en Navidad.

La organización ecologista considera que el uso de animales en actividades públicas es «un paso atrás» y señala que la tendencia en la inmensa mayoría de municipios es ‘no explotar animales en desfiles, cabalgatas o corrales montados en medio de una plaza’.

‘El uso de animales silvestres en cautividad, fuera de su hábitat originario y en contextos climáticos totalmente ajenos a su realidad, supone un menoscabo de su integridad y bienestar, siendo expuestos a ruido ambiental, suelos inadecuados y una música ensordecedora. Situaciones que pueden provocar riesgos en animales de importante tamaño’, opina la organización.

Además los naturalistas han censurado la ‘imagen distorsionada que reciben niñas, niños y adolescentes sobre los animales: Acaban normalizando que un ser vivo de latitudes tan diversas como un camello o un dromedario, usados indistintamente por la empresa licitadora, pueda pasear por el asfalto y aceras como algo divertido, no conociendo su sufrimiento real’.