Los bomberos del SEMCA aprueban en asamblea el principio de acuerdo de convenio

Tras una asamblea convocada por el comité de empresa, una votación on-line ha respaldado el documento por 99 votos de 102 escrutados

Los bomberos del Servicio de Emergencias de Cantabria (SEMCA) han aprobado el principio de acuerdo de nuevo convenio colectivo con 99 votos favorables, el 97% de los 102 escrutados en una votación desarrollada on-line hasta las 13,30 horas tras una asamblea convocada por el comité de empresa.

La votación respalda el documento consensuado con la Dirección del organismo autónomo dependiente del Gobierno de Cantabria que, según ha precisado Josué Castillo, delegado de UGT y presidente del comité de empresa del SEMCA “recoge nuestras principales reivindicaciones, entre ellas la unificación de las condiciones laborales de toda la plantilla como personal funcionario”.

Castillo agregó, tras conocerse el resultado de la votación, que “como en toda negociación, también ha habido algunas cesiones por nuestra parte para lograr por fin un convenio colectivo que veníamos demandando desde hace mucho tiempo”.

El presidente del comité de empresa del SEMCA reiteró que el principio de acuerdo aprobado hoy en asamblea “entre otras cosas, hace justicia laboral, equiparando el mismo trabajo con las mismas condiciones laborales para todos y, no como hasta ahora, con nuevas incorporaciones a la plantilla como funcionarios y el resto no”.

La aprobación del principio de acuerdo normaliza el funcionamiento del SEMCA después de que los bomberos decidieran en otra asamblea el pasado 2 de diciembre dejar de hacer horas extraordinarias, lo que agravó que parques de emergencia estuvieran cerrados o inoperativos por la escasez de personal.