  • 30 de diciembre de 2025
  1. Home
  2. Portada
  3. Los bomberos del…

Los bomberos del SEMCA aprueban en asamblea el principio de acuerdo de convenio

.

Tras una asamblea convocada por el comité de empresa, una votación on-line ha respaldado el documento por 99 votos de 102 escrutados

Los bomberos del Servicio de Emergencias de Cantabria (SEMCA) han aprobado el principio de acuerdo de nuevo convenio colectivo con 99 votos favorables, el 97% de los 102 escrutados en una votación desarrollada on-line hasta las 13,30 horas tras una asamblea convocada por el comité de empresa.

La votación respalda el documento consensuado con la Dirección del organismo autónomo dependiente del Gobierno de Cantabria que, según ha precisado Josué Castillo, delegado de UGT y presidente del comité de empresa del SEMCA “recoge nuestras principales reivindicaciones, entre ellas la unificación de las condiciones laborales de toda la plantilla como personal funcionario”.

Castillo agregó, tras conocerse el resultado de la votación, que “como en toda negociación, también ha habido algunas cesiones por nuestra parte para lograr por fin un convenio colectivo que veníamos demandando desde hace mucho tiempo”.

El presidente del comité de empresa del SEMCA reiteró que el principio de acuerdo aprobado hoy en asamblea “entre otras cosas, hace justicia laboral, equiparando el mismo trabajo con las mismas condiciones laborales para todos y, no como hasta ahora, con nuevas incorporaciones a la plantilla como funcionarios y el resto no”.

La aprobación del principio de acuerdo normaliza el funcionamiento del SEMCA después de que los bomberos decidieran en otra asamblea el pasado 2 de diciembre dejar de hacer horas extraordinarias, lo que agravó que parques de emergencia estuvieran cerrados o inoperativos por la escasez de personal.

David Laguillo
Últimas entradas de David Laguillo (ver todo)
.

También te puede interesar...

Detenido en Santander por extorsionar a menores para obtener imágenes sexuales Denuncian el uso de renos en Santander por «maltrato animal» Denuncian que Ampuero usó camellos en una actividad navideña

David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

© 2009- 2025 CANTABRIA DIARIO. Todos los derechos reservados. CONTACTO Twitter.com/cantabriadiario Facebook.com/cantabriadiario Notas de prensa y convocatorias: noticias@cantabriadiario.com Publicidad: publicidad@estorrelavega.com Lunes a viernes (de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas) Teléfono: 686447266 POLÍTICA DE PUBLICIDAD Este periódico rechaza anuncios de contactos y/o servicios relacionados con la prostitución o explotación sexual; productos o servicios relacionados con las ciencias ocultas y pseudociencias; servicios o productos “milagro”; productos y servicios sanitarios no verificados por las autoridades sanitarias y esquemas de venta multinivel y/o piramidales. Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento expreso para la aceptación de las mencionadas cookies. Para más información, pinche en AVISO LEGAL/QUIÉNES SOMOS (C) CANTABRIA DIARIO ES UNA MARCA REGISTRADA -- AVISO LEGAL -- Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación periódica, por cualquier medio o procedimiento, sin tener la autorización previa, expresa y por escrito del editor, incluyendo el uso directa o indirectamente comercial en forma de reseñas, resúmenes, o extractos de prensa, a lo que se manifiesta oposición expresa. Copyright © 2009-2025 CantabriaDiario.com Cantabria Diario es una marca registrada - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - - PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN SIN PERMISO PREVIO - Reglamento General de Protección de Datos / Política de Privacidad

.