Detenido por agredir a una enfermera de Valdecilla

El presunto agresor profirió insultos y agredió a una enfermera del Servicio de Urgencias, propinándola dos bofetones

10-diciembre-2025. La Policía Nacional ha detenido a un varón como presunto autor de un delito de atentado contra una enfermera del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, de Santander.

Origen de la intervención policial

En la mañana del día 6 de diciembre, se recibió una llamada en el CIMACC-091 (Centro Inteligente de Mando, Comunicación y Control) de la Policía Nacional, comunicando que un paciente acababa de agredir a una enfermera, ocurrido en el Servicio de Urgencias del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

Inmediatamente, se trasladaron agentes de la Policía Nacional al centro sanitario, recabando información sobre lo ocurrido a través de testigos y de la propia víctima, enfermera del Servicio de Urgencias.

Las informaciones recabadas señalaban que, momentos antes, un paciente que se hallaba en uno de los boxes de urgencias, salió del mismo y comenzó a gritar y molestar al resto de enfermos, por lo que una enfermera se dirigió hacia él y trató de calmarle, ante lo que éste reaccionó violentamente contra ella, dándole “dos bofetones”. Seguidamente, el agresor intentó abandonar el lugar, momento en el que fue interceptado por el personal de seguridad privada del centro sanitario, que lo mantuvo controlado hasta la llegada de la Policía Nacional.

Con toda la información recabada, los agentes policiales procedieron a la detención del individuo, como presunto autor de delito de atentado a la sanitaria, siendo trasladado a las dependencias de la Jefatura Superior de Policía de Cantabria para la tramitación del correspondiente atestado policial.

Puesta a disposición judicial

Finalizadas las preceptivas diligencias policiales, el detenido fue puesto a disposición judicial, donde se decretó su posterior puesta en libertad.

Recomendaciones a Profesionales de la Salud

  • Configura en tu lugar de trabajo vías de salida para poder abandonarlo rápidamente ante un incidente violento.
  • Conoce e interioriza los métodos para pedir auxilio, como el teléfono del personal de seguridad, sistemas de aviso discreto (botón antipánico), el teléfono de la policía (091), la aplicación Alertcops. Estos sencillos gestos aumentarán tu capacidad de reacción en caso necesario.
  • Autoprotegerse, no actuar en solitario, mantener una distancia mínima de seguridad, nunca dar la espalda al agresor, mantenerse en posición de semiperfil si se está de pie.
  • Ante pacientes que muestren signos de nerviosismo y agresividad, evitar estar solo y alertar al personal de seguridad.
  • Utiliza unas sencillas técnicas de contención verbal (no elevar el tono de voz, no dar órdenes imperativas) como medio para evitar el aumento de la conducta violenta y una eventual agresión.
  • Ante una agresión, nunca te enfrentes a personas armadas, huye del foco de la agresión, pide ayuda y solicita que llamen al personal de seguridad y a la Policía.
  • Es muy importante interponer denuncia, ya que los insultos y amenazas no denunciados hoy, podrían convertirse en una agresión mañana.
  • Es conveniente recordar, que si la víctima lo desea, puede ser asesorada por el Interlocutor Sanitario de la Policía Nacional de cara a interponer la correspondiente denuncia.
